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    新北環狀線全線復駛 交通局：去歡樂耶誕城更方便

    捷運新北環狀線受損路段經過搶修，板橋站到中和站今（12日）中午12點起復駛。（記者王藝菘攝）

    捷運新北環狀線受損路段經過搶修，板橋站到中和站今（12日）中午12點起復駛。（記者王藝菘攝）

    2024/12/12 22:14

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北歡樂耶誕城巨星演唱會12月14日、15日（週六及週日）在市民廣場舉行，交通局交通安全科長林碧芬今天表示，捷運環狀線已全線復駛，民眾可以搭乘環狀線、板南線或高鐵、台鐵前往板橋站，或是選擇車頭LED顯示「行經新北歡樂耶誕城」的公車，活動期間捷運、公車均加開班次疏運。

    林碧芬指出，活動會場鄰近四鐵共構的板橋車站，新莊、中和、永和及新店民眾可搭環狀線至板橋站；土城及台北市民可坐板南線至板橋站或府中站；三重、蘆洲可搭新蘆線於頭前庄站轉乘環狀線至板橋站；林口、五股、泰山可坐捷運機場線於新北產業園區站轉乘環狀線。

    林碧芬提到，汐止、樹林、鶯歌旅客可搭火車至板橋車站；外縣市者除了乘坐台鐵、高鐵到板橋車站，也可利用國道客運至板橋轉運站下車，出站步行即可抵達；另有50條公車路線行經會場周邊，車頭LED均會顯示「新北歡樂耶誕城」字樣，民權路口站（趣淘漫旅前）於演唱會兩天下午4點至晚間零時（16-24）暫不停靠，詳細資訊可上網（https://christmasland.ntpc.gov.tw/index.php/Transport_ation）查詢。

    新北歡樂耶誕城巨星演唱會12月14日、15日在市民廣場舉行。（記者董冠怡攝）

    新北歡樂耶誕城巨星演唱會12月14日、15日在市民廣場舉行。（記者董冠怡攝）

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