中和長壽陸橋拆除 12/13、14、20、21夜間封路改道

中和區長壽陸橋分分7個階段拆除。（記者董冠怡攝）

2024/12/12 19:47

〔記者董冠怡／新北報導〕鄰近中和區光復國小的長壽陸橋，12月2日起分7個階段拆除，預計12月28日完工；新北市養護工程處今預告，12月13日、14日、20日、21日深夜11點至翌日上午6點，進行大梁卸除作業，光環路一段、光環路二段、長壽二街雙向封閉，改由光中路銜接環中路通行。

養工處長鄭立輝表示，7個階段中僅13日、14日、20日、21日深夜11點至翌日上午6點，執行大梁拆卸及墩柱吊離作業時，需要封閉道路，屆時光環路一段、光環路二段與長壽二街雙向封閉，其餘施工階段僅占用部分車道或人行道，並不影響車輛通行，將由義交指揮交通。

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鄭立輝指出，隨著時代演變及人行環境進步，陸橋使用率逐漸降低，拆除前，養工處、交通局及中和區公所曾邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘取得共識，並且蒐集民眾意見完成試辦封閉，長壽陸橋是新北市升格以來，拆除的第57座人行陸橋，未來將持續針對使用率低的人行陸橋，展開拆除評估；拆完後全市剩下97座。

12月13、14日及20、21日夜間11時至翌日上午6點，中和長壽陸橋拆除工程將封閉光環路一段、光環路二段及長壽二街雙向道路，用路人需改道通行。（新北養工處提供）

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