新北議會通過明年度總預算 歲出2224億餘元歷年最高

新北市議會第4屆第4次定期會今日閉會，審議通過2024年度總預算案，市長侯友宜會後現身議會向各黨團致意。（記者黃子暘攝）

2024/12/12 18:38

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會第4屆第4次定期會今（12日）閉會，審議通過總預算案，明年度歲出原列2231億餘元，經議會3黨團協商後，統刪6億4700萬元，佔總預算數約0.29％，修正後歲出預算數為2224億餘元。

市議會國民黨團書記長陳偉杰指出，選舉過後，各黨團齊心致力地方建設，協商過程平和。市議會民進黨團總召集人張維倩表示，統刪由市府自行調整刪除預算科目，刪除後歲入仍比去年增加4.4％。

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新北市府主計處表示，歲入原列2096億1274萬餘元，審議結果計列2090億163萬餘元，淨減6億1111萬餘元；歲出原列2231億1274萬餘元，審議結果計列2224億6574萬餘元，刪減6億4700萬餘元。新北市議會指出，2224億餘元為歷年新高。

張維倩、民進黨團副召張錦豪表示，這次協商僵持項目為民政局「補助地方發展、改善環境及活動辦理相關費用」編列4千萬，實際用途從補助新北耶誕城到公墓除草，甚至辦理特定行政區活動，認為民政局應讓各行政區都能比照辦理，勿讓人認為厚此薄彼；且部分高階事務官懸缺已久，預算編列仍照樣編列副首長特別費，市府應盡快補齊人事，而非讓高階事務官懸缺不補且每年編列預算。

民進黨團幹事長廖宜琨、書記長陳乃瑜說，警察局歲入較今年增加2.7億元，其中1.6億元來自罰款，但科技執法疑未能達成改善交通目的，要求附帶決議請市府審慎評估科技執法設置地點，並加強宣勸導代替舉發；此外，市府編列1150萬元補助新北市工商發展投資策進會，竟有9成經費是人事費用，質疑是政治酬庸單位，且策進會工商相關課程經濟發展局本就有辦理，無須再疊床架屋補助。

陳偉杰、國民黨團副書記長呂家愷指出，本次定期會以小幅度統刪，但維持整體預算成長方式順利通過，有助於各項重大政策的推動，市府除應落實執行每筆預算，對於未來的附屬單位和相關基金預算也要用心溝通，爭取議會的支持；相信各局處人事布局都在審慎評估當中，盼勿讓人事甄補淪為政治攻防的議題。

國民黨團副書記長蔡淑君、江怡臻說，針對預算相關的雜音及疑問，市府都已詳盡說明；新北市正在邁向大建設、大繁榮的階段，需要投入充分的預算發展，提醒市府，城市行銷和節慶活動經費一定要照顧到各個不同的行政區，黨團也對市政討論回歸理性、無過激議事攻防表示肯定。

新北市政府說，感謝議會審議、支持預算，市府將妥適運用，明年度持續推動各項公共建設，包含完善交通路網建構、運動休閒設施設置，以及持續辦理公共托育、托老中心、社會福利政策，並持續提升教學設備加強教育品質，並積極招商引資。

審議通過後，市長侯友宜也現身議會向各黨團致意。

新北市議會第4屆第4次定期會今日閉會，審議通過2024年度總預算案，市長侯友宜會後現身議會向各黨團致意。（記者黃子暘攝）

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