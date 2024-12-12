捷運新北環狀線受損段測試安全無虞 今天中午12點起全線復駛

捷運新北環狀線受損路段經過搶修，板橋站到中和站今天中午12點起復駛，班距恢復正常營運。（記者賴筱桐攝）

2024/12/12 10:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北捷運環狀線受到0403強震影響，造成9跨鋼箱梁位移及139項設施受損，導致板橋站至中和站停駛，經過施工團隊搶修，並進行動、靜態測試，新北市長侯友宜今天視察全路段整合營運測試作業，並試乘板新站至橋和站，確認安全無虞，宣布今天中午12點起全線恢復通車。

侯友宜表示，環狀線復原工程方案經過專家學者審查，原本預估修復時間長達1年2個月，經團隊不斷努力、檢討工程進度，加派工班人力，使工期縮短至8個月；為了避免再次發生地震造成損害，增設永久防落橋和抗拉拔裝置，成為第2道防線。

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新北捷運公司總經理吳國濟表示，為確保環狀線恢復正常營運，票務、通訊、號誌、供電等系統完成動、靜態測試，並分區段進行區間與全線列車試運轉，包括中和站到板橋站的區間動搖測試、大坪林站至新北產業園區站的列車自動行駛功能測試，確認功能都已正常，今天中午開始恢復正常班距營運，尖峰時段5到7分鐘、離峰時段8到10分鐘。

新北市長侯友宜今天視察捷運環狀線全路段整合營運測試作業，宣布今天中午12點起恢復行駛。（記者賴筱桐攝）

捷運新北環狀線受到0403地震影響，造成板橋站到中和站停駛。（記者賴筱桐攝）

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