新北協拍中心首赴韓國釜山參展 向國際影視團隊招手

新北市有豐富的影視拍攝場景，吸引來自全球許多創作者駐足。（圖由新聞局提供）

2024/10/08 14:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府新聞局協助影視拍攝與發展中心（以下簡稱新北協拍中心）今年首度前進韓國釜山，參加「2024韓國釜山亞洲內容暨電影市場展」（ACFM），並拜會釜山電影委員會，暢談協助影視產業發展的心得及未來合作願景，提升新北市的國際能見度，希望吸引來自全球的製作團隊取景拍攝。

新聞局表示，釜山國際影展每年10月在韓國釜山舉行，從開辦至今，已成為韓國電影產業發展的驅動力，影響遍及亞洲，ACFM是各種創作影視內容相互媒合與曝光的場域，今年新北協拍中心首度參展，推廣新北各區特色景點與友善便利協拍服務，期間收到來自澳洲、法國、菲律賓、日本、新加坡等國家逾30組創作者的諮詢。

此外，新北協拍中心也拜會釜山電影委員會，雙方針對兩地的影視協拍與發展進行交流，尋求未來合作機會，強化影視產業鏈，希望透過影視作品，成功打造城市形象。透過釜山電影委員會牽線，新北協拍中心與釜山市政府電影及內容產業單位交換意見，探討地方政府在政策、硬體設備及各項措施上如何協助影視產業發展。

新聞局長李利貞指出，今年釜山國際影展有多部台灣影視作品入圍、入選，其中不少作品曾至新北市取景，包含《影后》、《夜校女生》，以及入圍「亞洲內容暨全球OTT大獎」的熱播劇集《正港分局》和《誰是被害者2》等。這些優秀影視作品在國際舞台亮相，將新北市的多元風貌呈現在國際觀眾面前，提升能見度。

李利貞說，新北協拍中心邁入第14年，至今協助超過7200件影視作品拍攝，未來將持續參與國際影視活動，深化與國際影視產業的合作，並積極開發更多主題的拍攝場景。

參展期間，來自法國、澳洲、亞洲等各國創作者，紛紛探詢新北市影視拍攝場景。（圖由新聞局提供）

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