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    首頁　>　新北市

    派出所長劉宗鑫殉職 侯友宜哀悼指示市警局爭取最高撫卹

    侯友宜在治安會報上為已故警所長劉宗鑫默哀。（記者徐聖倫翻攝）

    侯友宜在治安會報上為已故警所長劉宗鑫默哀。（記者徐聖倫翻攝）

    2024/10/08 13:13

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫，上週攔檢女毒蟲遭其開車拖行狠撞捷運施工護欄，劉員因公殉職，市長侯友宜今主持治安會報，特提此案表示哀悼，指示市警局務必積極爭取最高撫卹。

    侯友宜表示，案發第一時間，同市警局長廖訓誠趕赴醫院，但劉員已撒手人寰，看到劉員家屬哀痛神情，身為1名警察，他能感同身受，也很了解第一線員警執勤的危險性，再次提醒警察同仁出勤時務必以自身安全為重。侯特別指示，要求市警局要積極爭取最高撫卹，並盡全力協助照顧劉員家屬、遺眷。

    新北市警局長廖訓誠表示，劉員身後遺留妻子及2位幼女，現已成立治喪委員會，全力辦理治喪事宜，將報請總統府、行政院，頒發褒揚令、楷模獎章，及警政署審議核發因公殉職最高撫卹金，另協助遺族請領警察人員慰問金、市府公務員因公死亡遺屬慰助金。

    侯在治安會報也提及治水預算，他指出中央政府編列551億元為全台治水經費，新北市得到的經費則不如他縣市，侯指出新北幅員為北市8倍，轄內還有多個郊區、漁港，以及廣大的河川流域，需要中央撥予新北更多資源。

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