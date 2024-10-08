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    蘇巧慧、彭一書同歡重陽節 阿公阿嬤變身積木高手

    蘇巧慧參加重陽敬老活動，開心與支持者合影。（記者陳奕劭攝）

    蘇巧慧參加重陽敬老活動，開心與支持者合影。（記者陳奕劭攝）

    2024/10/08 13:02

    〔記者陳奕劭／新北報導〕慶祝九九重陽節，新北市議員彭一書今天（8日）今天與「財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心」、「Gigo 樂高」舉辦「樂齡FUN手作—重陽敬老活動」，立法委員蘇巧慧參加活動，與長輩一起動手玩積木，一同歡慶重陽佳節。

    彭一書今天在土城區清溪里活動中心舉辦重陽敬老活動，邀請長輩一起動手做積木，透過玩具老師的教學引導，大哥大姐發揮創意，用巧手將積木組裝成按摩棒，還能玩起保齡球遊戲。蘇巧慧也加入遊戲，一同同歡。

    彭一書表示，很高興可以舉辦活動，讓所有的長輩們可以在活動當中多動動腦、動動手，讓他們可以開心、快樂的在這個地方生活。

    蘇巧慧表示，她上一屆待在衛環委員會，深深了解照顧長輩的需要，所以不管是在樂齡共餐大力協助，也認識「智高積木」、玩具工會，不只是做小朋友的玩具，現在更推廣長輩一起來玩樂齡玩具。

    她提到，玩具是非常好的互動方式，不只是好玩，同時培養手的協調性，能幫長輩頭腦運動，阿公、阿嬤帶著玩具，回家也會變成最受小朋友、最受孫子孫女歡迎的阿公、阿嬤。

    財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心董事長黃獻平表示，樂齡玩具幫助長輩以玩樂方式激發智能，減緩失智失憶。中心結合專家學者，推動玩具標章，並將樂齡玩具列入「健康玩具處方箋」，有助治療。

    蘇巧慧參加重陽敬老活動，開心與支持者互動。（記者陳奕劭攝）

    蘇巧慧參加重陽敬老活動，開心與支持者互動。（記者陳奕劭攝）

    彭一書（右）舉辦重陽敬老活動，透過長輩的巧手，樂齡玩具也能按摩。（記者陳奕劭攝）

    彭一書（右）舉辦重陽敬老活動，透過長輩的巧手，樂齡玩具也能按摩。（記者陳奕劭攝）

    蘇巧慧與彭一書參加重陽敬老活動，與長輩一同玩樂齡玩具。（記者陳奕劭攝）

    蘇巧慧與彭一書參加重陽敬老活動，與長輩一同玩樂齡玩具。（記者陳奕劭攝）

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