「菁桐女路」見證女性堅毅足跡 新北婦女中心培訓導覽員為遊客解說

平溪天燈館長詹年輕（左）為社會局副局長吳淑芳等人解說昔日礦工入坑前帶便當外，會另帶用野薑花包著的飯糰。（記者翁聿煌攝）

2024/10/08 12:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕「當礦工最大的願望就是孩子不要再當礦工！」新北市婦女中心培力菁桐女路導覽員高文祿用煤炭塗黑了臉，手拿著挖煤鐵鍬、邊為遊客導覽平溪菁桐煤礦興衰史，他提及姊姊為照顧家庭，無論進礦坑推媒車，或是撿拾鐵路旁掉落的煤渣變賣，一生未婚，老來卻得了矽肺症，說到感傷處，彷彿重現菁桐煤礦的女性時空。

新北巿社會局、平溪區公所與在地婦女會支持社區成立菁桐女路導覽員培訓，社會局副局長吳淑芳在成果發表會上表示，市府從2020年參與開發「菁桐女路」，培力中高齡婦女擔任導覽員，有9人完成全部課程，將為外地遊客擔任導覽解說，可促進當地的觀光旅遊，也能增加就業機會。

新北市婦女中心委辦單位、社團法人湧泉社會服務協會總幹事蔡慈涵表示，清末煤礦業興起，平溪因為煤礦蘊藏豐富，農民紛紛轉業開採，1918年基隆顏家成立台陽礦業株式會社，並開闢平溪鐵路支線，煤礦業頓時吸引許多外來民眾投入，最遠者有來自嘉義，當時平溪人口最興盛時曾達4萬多人，直到1975年大斜坑封坑、1988年石底礦場關閉，平溪人口降至4千多人，老年人口占比卻高達32％，平溪又回到農村樣態。

導覽員胡玉花在已封坑的大斜坑前表示，煤礦坑內高溫高壓，婦女入坑工作，卻同工不同酬，薪資只有男性礦工的6成，連災難死亡賠償金也只有男性的一半，懷孕婦女有時工作到快臨盆才出坑，令人感佩女性的生命韌性，所幸政府在1964年嚴禁女性再入礦坑。

蔡慈涵表示，婦女中心已整理出「菁桐女路」14個景點和歷史遺跡，並精選出其中8個作為導覽素材，包含電工寮、豬灶、大斜坑、卸煤櫃、選洗煤場、礦工福利社、台陽俱樂部、菁桐車站等，帶領遊客走入「菁桐女路」，重溫煤礦一頁滄桑史，並見證菁桐女性留下的堅毅足跡。

菁桐女路導覽員胡玉花（右）在昔日礦坑前指出，婦女入坑工作同工不同酬。（記者翁聿煌攝）

新北市婦女中心培訓菁桐女路導覽員舉行成果發表，並為遊客解說。（記者翁聿煌攝）

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