打造頂尖時尚人才！新北推國中小培訓計畫

新北市教育局宣布推出「頂尖時尚人才培育計畫」，高中生展示時尚圍裙。（記者陳奕劭攝）

2024/10/07 18:59

〔記者陳奕劭／新北報導〕培育頂尖時尚人才從小開始，新北市教育局今天（7日）宣布推出「頂尖時尚人才培育計畫」，以「X+AI=∞」為主題。從國小階段興趣起步到國高中與大專院校的專業培訓，最終銜接企業，培養時尚人才，學生培訓後還可參加「鬥艷時尚伸展台」競賽大試身手。

教育局表示，「New Vogue時尚人才培育計畫」，以飾品面具創意設計、布花圖騰設計、動漫角色設計與袋包設計作為重點項目，今年向下扎根到國小，國小開設20場、國中開設13場時尚研習營隊，從試探、培訓、深化到產業引入到參加明（2025）年度「鬥艷時尚伸展台」全國性競賽，打造完整時尚人才體系。

教育局補充，「New Vogue時尚人才培育計畫」袋包設計組的評選委員將挑選具市場潛力的作品，獲選學生將有機會與芙裕公司設計師及其團隊合作完成創作。名家髮型美容公司則為潛力學生提供最新的美容美髮技術、整體造型設計等專業培訓。企業提供學生實習機會，幫助新北學子在未來職場上取得更多優勢。

市府教育局副局長劉明超表示，新北市強調適性教育，「頂尖時尚人才培育計畫」向下延伸，讓國中小學生發掘對時尚的興趣，高中與大專校院學習專業的時尚技能，藉由在職培訓協助學生銜接未來工作；明年開始相關活動將陸續展開，可至教育局官網或黎明技術學院官網查詢報名資訊，歡迎國高中小學生參加。

青山國中小學生黃晨軒表示，體驗時尚課程後覺得很好玩，自己開始對服裝設計有興趣。

新北市教育局推出「頂尖時尚人才培育計畫」，模特兒身穿特色服飾。（記者陳奕劭攝）

新北市教育局宣布推出「頂尖時尚人才培育計畫」，國中學生展示時尚作品。（記者陳奕劭攝）

新北市教育局宣布推出「頂尖時尚人才培育計畫」，小學生展示時尚作品。（記者陳奕劭攝）

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