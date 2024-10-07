為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

賴清德拋「祖國論」 蔣萬安曝：當下驚訝程度不低

聽到賴清德的「祖國論」，台北市長蔣萬安（前中）在議會答詢表示，當下心情是「驚訝」，不希望影響台北上海雙城論壇舉行。（記者方賓照攝）

聽到賴清德的「祖國論」，台北市長蔣萬安（前中）在議會答詢表示，當下心情是「驚訝」，不希望影響台北上海雙城論壇舉行。（記者方賓照攝）

2024/10/07 18:08

〔記者何玉華／台北報導〕總統賴清德出席10月5日在台北大巨蛋的雙十晚會，致詞時提到「中華民國已經113歲，對岸的中華人民共和國只有75歲，年紀上來說「絕對不是中華民國人民的祖國」，當時坐在台下的國民黨籍台北市長蔣萬安當下的心情反應今（7）日曝光，他在台北市議會答詢時表示當下心情是「驚訝」，也不希望為後續的台北上海雙城論壇舉行造成影響。

蔣萬安今天到台北市議會進行施政報告，國民黨議員張斯綱、柳采葳都詢問雙十晚會當天，聽到賴清德致詞「祖國論」時的想法，擔不擔心影響今年將舉辦的台北上海雙城論壇?蔣萬安表示，不希望有任何影響，期待整體兩岸大環境能夠和緩，能夠繼續舉辦雙城論壇，讓兩岸交流能看到曙光。

柳采葳接著問蔣萬安對雙十晚會的評價，蔣萬安表示，他聽到的反應都很正面，交由市民評價；柳采葳再問聽到「祖國論」當下的反應是驚訝呢？還是一點也不意外？蔣萬安表示「驚訝」；柳采葳問是否認為場合不適合？貽笑大方嗎？蔣萬安先是笑而未答，後來表示尊重。再被問到驚訝指數應該是非常高吧？蔣萬安表示「不低」，而從這兩天各界的反應，看得出來大家跟他一樣指數不低。

而外界也對賴清德在晚會中碰了蔣萬安肩膀一下，到底是「碰」還是「推」頗多揣測，蔣萬安也回應柳采葳的關切表示，「不管怎樣，我都不介意」當下也沒有嚇到，覺得「還好」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蕭旭岑回應賴清德：憲法的中國就是「祖國」
2024/10/06 18:47

蕭旭岑回應賴清德：憲法的中國就是「祖國」
賴清德「113＞75祖國論」 小粉紅氣瘋硬扯中華民國早在1949滅亡
2024/10/06 19:23

賴清德「113＞75祖國論」 小粉紅氣瘋硬扯中華民國早在1949滅亡
impression

美聯準會降息！國泰世華CUBE App把握市場脈動推出投資新功能
讚賴清德「祖國論」巧妙高明！小笠原：否定並超越老台獨派建國論
2024/10/06 17:43

讚賴清德「祖國論」巧妙高明！小笠原：否定並超越老台獨派建國論
賴清德「113＞75祖國論」掀國際關注 登英國《衛報》網站首頁
2024/10/06 17:13

賴清德「113＞75祖國論」掀國際關注 登英國《衛報》網站首頁
impression

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播