賴清德拋「祖國論」 蔣萬安曝：當下驚訝程度不低

聽到賴清德的「祖國論」，台北市長蔣萬安（前中）在議會答詢表示，當下心情是「驚訝」，不希望影響台北上海雙城論壇舉行。（記者方賓照攝）

2024/10/07 18:08

〔記者何玉華／台北報導〕總統賴清德出席10月5日在台北大巨蛋的雙十晚會，致詞時提到「中華民國已經113歲，對岸的中華人民共和國只有75歲，年紀上來說「絕對不是中華民國人民的祖國」，當時坐在台下的國民黨籍台北市長蔣萬安當下的心情反應今（7）日曝光，他在台北市議會答詢時表示當下心情是「驚訝」，也不希望為後續的台北上海雙城論壇舉行造成影響。

蔣萬安今天到台北市議會進行施政報告，國民黨議員張斯綱、柳采葳都詢問雙十晚會當天，聽到賴清德致詞「祖國論」時的想法，擔不擔心影響今年將舉辦的台北上海雙城論壇?蔣萬安表示，不希望有任何影響，期待整體兩岸大環境能夠和緩，能夠繼續舉辦雙城論壇，讓兩岸交流能看到曙光。

柳采葳接著問蔣萬安對雙十晚會的評價，蔣萬安表示，他聽到的反應都很正面，交由市民評價；柳采葳再問聽到「祖國論」當下的反應是驚訝呢？還是一點也不意外？蔣萬安表示「驚訝」；柳采葳問是否認為場合不適合？貽笑大方嗎？蔣萬安先是笑而未答，後來表示尊重。再被問到驚訝指數應該是非常高吧？蔣萬安表示「不低」，而從這兩天各界的反應，看得出來大家跟他一樣指數不低。

而外界也對賴清德在晚會中碰了蔣萬安肩膀一下，到底是「碰」還是「推」頗多揣測，蔣萬安也回應柳采葳的關切表示，「不管怎樣，我都不介意」當下也沒有嚇到，覺得「還好」。

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