山陀兒侵近台灣 新北清淤、準備砂包防颱

因應山陀兒颱風來襲，水利局召開防颱整備會議，確認各項工作就序。（新北市水利局提供）

2024/09/30 14:58

〔記者陳奕劭／新北報導〕山陀兒颱風持續逼近台灣，暴風圈已逼近恆春半島陸地。新北市水利局今天（30日）召開整備會議，重新檢查各防汛項目，包含破堤施工案件檢查、水門及抽水站巡檢、分洪道檢查、移動式抽水機調度預佈、滯洪池降低水位與放空等，並請各區公所巡查清淤易淹水地區，以因應颱風來襲。

水利局表示，轄內83台移動式抽水機、818座水門、84座抽水站與347台抽水機組皆已完成測試，功能正常，9座公共設施透水保水設施已完成排空作業，以儲存最大水量空間。將藉由抽水站預抽機制及新北市智慧防汛平台系統，掌握即時水情，並聯合新北偵水志工強化防汛整備工作。

另外，水利局於9月27日請各區公所與相關單位進行溝渠、箱涵、下水道清淤。今天檢查各區低地排水設施、3處破堤施工、22處河道內施工案件與8處分洪道，確保安全。

水利局補充，颱風來襲前，將在地勢低窪、易積水處，佈設26處28台移動式抽水機組，自主檢查分洪道、各區低地排水設施。也準備足夠數量的砂包，以供臨時搶險及區公所領取使用。

水利局說明，已與交通局及警察局協調，若因豪大雨影響，發佈高灘地停車場車輛儘速駛離時，將立即配合開放橫移門周邊道路紅黃線停車，以利市民及早移置停放車輛。後續如需關閉橫移門，亦將提早發佈新聞稿、跑馬燈等周知市民，並配合改道行駛。

山陀兒颱風來襲，人員檢查東和抽水站發電機。（新北市水利局提供）

颱風將逼近，水利局透過智慧防汛平台監視水情。（新北市水利局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法