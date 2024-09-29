新北客家義民爺主祭大典 侯友宜：目標2030年完成15哈客館

新北市長侯友宜（左2）出席113年新北客家義民文化季，並與踩街團隊共同挑擔進場。（記者羅國嘉攝）

2024/09/29 16:16

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市客家事務局舉辦的「客家義民爺文化」於28日在新北市民廣場登場，為期3天，今第2天由市長侯友宜率領各界貴賓、表演團體，一同挑擔進入市民廣場，並擔任主祭官舉行主祭大典；侯致詞表示，新北有67.2萬客家鄉親，而新北哈客館也是市府重要客家政策，今年10月將啟用蘆洲館，目標在2030年完成15館，讓新北處處可見客家族群聚落。

客家局指出，今年活動邀請台北藝術大學音樂與影像跨域學系學生程典End Chung創作客家歌曲，透過音樂旋律凝聚客家族群向心力，強化客語永續傳承，今日祭祀大典，由板橋莒光國小、中和秀山國小、忠山幼兒園、道安幼兒園及心耶魯幼兒園等學校共同獻唱，紅瓦民族舞蹈團並為此曲編舞，展現客家文化永續流傳，接續由新北市各客屬社團理事長組成義民涼傘表演，老中青跨代結合不僅展現新北客家凝聚力，也彰顯傳統與創新的客家之美，呈現豐富多元的客家文化價值及多元跨世代串聯國際。

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侯友宜表示，今年義民爺文化祭剛好辦在山陀兒颱風來臨前，雖下著毛毛雨，但仍維持3天義民爺文化祭，並感謝值年爐主陳勇鎬，28日到新竹新埔義民廟將義民爺，恭迎至新北舉辦安座大典，而今年義民爺文化祭主題是「義起鬧新北」，歡迎大家一起參與義民祭活動。

侯友宜說，新北有67.2萬的客家鄉親，而新北哈客館也是市府重要客家政策，今年10月將啟用第7館蘆洲館，2025年建置新北哈客板橋二館及三重館，目標在2030年完成15館，讓新北市處處可以看到客家族群的聚落。

侯市長也透過義民祭行銷世壯運說，世壯運現在是如火如荼的在進行當中，籌備會從前幾天主視覺及獎牌的發布後，就一直在所有的相關活動裡，來鼓勵全國的民眾能夠來響應世界壯年運動月，現在報名人數踴躍，盼能在明年5月達到4萬人、120個國家能來響應，為台灣帶來100億以上的商機。

新北市長侯友宜（前排左2）、客家局長林素琴（前排右2）等人進行參拜。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜表示，新北哈客館今年10月將啟用蘆洲館，目標在2030年完成15館。（記者羅國嘉攝）

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