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網激推「這大學」正妹到處都是 在校生認了：有容貌焦慮

網友認為，「輔仁大學」是正妹最多的學校。圖為輔仁大學推出的「2023年美女月曆」，邀請6位大傳系女生拍攝。（資料照，圖由輔仁大學提供）

網友認為，「輔仁大學」是正妹最多的學校。圖為輔仁大學推出的「2023年美女月曆」，邀請6位大傳系女生拍攝。（資料照，圖由輔仁大學提供）

2024/09/29 07:24

首次上稿 00:34
更新時間 07:24

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不管在學校或出社會，穿搭都非常重要，代表著一個人品味和美觀性，打扮得體能襯托氣質，還能吸引異性目光。網友分享，新北市輔仁大學不僅正妹超多，就連穿搭普通的女生也掩蓋不了氣質，讓原PO直呼，「這學校是有什麼魔力，可以出這麼多美女！」貼文曝光，引起網友熱議。

網友近日在Dcard發文，因為在輔仁大學附近工作，每次只要到校園旁用餐時，都會遇到許多正妹，而且穿搭都很有風格，甚至連穿搭樸素的女生臉都很正。讓原PO大嘆，「我是淡大畢業的，學校漂亮女生多，但很多風格都差不多，輔大這樣多彩多姿真的很令人驚艷！」

對此，原PO也十分好奇，「有沒有輔大女生可以告訴我，你們都去哪買衣服，或為什麼你們都這麼會化妝打扮！我幾乎沒看過妝化得不好的，這間學校究竟有什麼魔力，可以出這麼多的美女？」

貼文曝光，輔大女生留言，有時為了打扮都快得容貌焦慮了，「真的多到很誇張，每天上學這樣看下來，搞得我原本沒有容貌焦慮都開始有了」、「多到我覺得自己素顏好像犯罪」、「因為系所很多，傳播、織品、外語，這幾個系蠻會穿搭，管院穿搭風格比較大眾，但漂亮女生也很多」、「輔仁真的超級多正妹，還有世新之類的」、「我也好想被一堆香香的妹子包圍」。

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