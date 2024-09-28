新北「壘積好棒棒」民眾熱血應援 師生同場觀賽歡慶教師節

1990年北京亞運壘球銅牌捕手蘇玉純擔任開球嘉賓。（記者羅國嘉攝）

2024/09/28 19:52

〔記者羅國嘉／新北報導〕「2024企業女子壘球聯賽」上半季冠軍新北凱撒勇士女壘隊今天在新北市三重棒球場舉辦「壘積好棒棒」主題日活動，不少市民進場應援，為凱撒勇士隊加油打氣，並與師長們一同歡慶教師節，活動也邀請1990年北京亞運壘球銅牌捕手蘇玉純擔任開球嘉賓，讓民眾重溫這位壘球傳奇的風采。

體育局說，蘇玉純不僅是中華隊的前輩也是許多現役女壘隊員、教練的師長，教師節擔任開球嘉賓，除了重回球場再現美技，更具有傳承意義。蘇老師對壘球的熱愛不減，已組隊報名參加2025雙北世界壯年運動會壘球競賽，已開始進行每週3天的訓練，全力備戰世壯運，要跟全世界來到台灣比賽的選手們切磋球技。

現場還舉辦教師節慶祝活動，體育局更準備祝賀壽桃贈送給9月的壽星與在場教師，不僅如此，新北凱撒勇士女壘隊上半季打擊成績優異，主辦方安排「安打好棒棒」抽獎活動，凡是勇士隊打出安打，現場觀眾即有機會贏得禮品，雖然最終勇士隊以1：2不敵新世紀黃蜂，但現場依舊充滿了熱血與歡笑。

體育局補充，2025年雙北世界壯年運動會明年5月17日到30日舉辦，這是亞洲首次舉辦的世壯運，只要年滿30歲的運動愛好者都可報名參加，無需經過選拔，歡迎民眾踴躍參與，挑戰自我，實現站上國際舞台的夢想。

新北凱撒勇士女壘隊28日在三重棒球場舉辦「壘積好棒棒」主題日活動；圖為大合照。（記者羅國嘉攝）

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