新北聯合婚禮登場 101對新人抱好禮甜蜜完婚

新北市今年度聯合婚禮於今日登場，共101對新人完婚。（記者黃子暘攝）

2024/09/28 18:39

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市今年度聯合婚禮於今（28）日登場，共101對新人甜蜜完婚。市長侯友宜與副市長劉和然擔任證婚人及主婚人，期勉新人謹記結婚誓約，彼此互相扶持、包容、體諒，共同經營婚姻及家庭，永浴愛河。其中一對透過手機遊戲結緣的新人，新娘林小姐需電動輪椅代步，新郎童先生不離不棄，在5年交往之後，他們決定互許終身，成為彼此的家人。

侯友宜表示，市府每年舉辦聯合婚禮與單身聯誼活動，今年首次開辦讓單身聯誼結緣的情侶可免抽籤參加聯合婚禮；這屆婚禮的101對新人中，有5對已經有愛的結晶，市府致贈準爸媽們「好孕彌月禮盒」，其他新人若在婚後一年內懷孕，也享同樣好禮，希望藉此鼓勵新人們在地婚育生養，同時歡迎單身朋友報名聯誼活動。

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林小姐因為生病因素，需要靠電動輪椅代步，她與童先生透過手遊認識彼此，童先生帶著她上山下海，二人一起經歷許多人生第一次的體驗，交往5年後，他們決定對彼此許下堅定不渝的承諾，攜手度過未來的每一天。

民政局長林耀長表示，為幫助新人成家，今年準備超值10項結婚好禮送給每對新人，現場還有黃金對戒、無邊框四門變頻冰箱、65型4K顯示器、洗脫烘溫水滾筒洗衣機、無線吸塵器、奈米級空氣清淨機、4.1L數位氣炸鍋及32L電烤箱等50個獎項抽獎；另外還有新北捷運公司紀念禮品、企業贊助6組雙人餐券，讓新人通通有獎。

民政局補充，為持續打造完善婚育環境，市府也將從明年起提高生育獎勵金補助，明年起生育獎勵金為第一胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎（含）以上5萬元，希望將新北打造成「婚育一條龍」的幸福城市。

新北市今年度聯合婚禮於今日登場，市長侯友宜與副市長劉和然擔任證婚人及主婚人。（記者黃子暘攝）

市長侯友宜與副市長劉和然擔任證婚人及主婚人。（記者黃子暘攝）

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