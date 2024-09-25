基隆林奇佐校長退休15年仍傳承解惑 獲教育奉獻獎

基隆市退休校長林奇佐仍在教育場域服務傳承，獲教育奉獻獎。（記者盧賢秀攝）

2024/09/25 15:36

〔記者盧賢秀／新北報導〕教師節將至，基隆市今天舉辦教師節表揚大會，表揚資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎等294名教師，其中退休校長林奇佐退休15年來仍在教育界傳承、解惑，退而不休精神獲教育奉獻獎；暖暖高中教師蕭惠玲實踐「陪伴孩子找到自己，並發揮長才」，獲得今年「師鐸獎」。

另外，八斗高中許文璋校長榮獲40年資深優良教師獎項，他以高度服務熱忱及堅定執行力，為學生打造一所有效教學、深刻學習的優質校園；而雙全幼兒園吳金燕教保員，獲杏壇芬芳獎肯定。

為特別感謝老師們的辛勞，基隆市政府在教師節前發放300元「敬師金」禮劵，給全市幼兒園、公私立國中小及市屬高中的3790位老師；今年1位服務滿40年可領1萬元，43位服務30年的可領8000元，121位服務20年可領取6000元共121位，55位服務滿10年可領4000元。此外，自今年9月1日起，基隆市所有教師，於假日奉派公差，除原有的補休機制之外，還可享有補休期間的課務公排代，如此可增加教師休假的彈性。

退休校長林奇佐退休至今近15年，在基隆市的學校教育、終身教育、幼兒教育、民俗體育運動等，都可以看到他的身影，獲教育部教育奉獻獎。林奇佐說，在人生這條路上與教育共同前行，以慈悲的愛參與教育的大、小事，讓教育的專業與熱情續傳遞下去，讓下一代在優質的教育環境中學習成長。

暖暖高中老師蕭惠玲在母校服務近30年，她堅守「温柔的堅持，有規矩才能成方圓」的原則，實踐「陪伴孩子找到自己並發揮長才」的理念，學生們不約而同地以「蕭媽」稱呼她，因為在學生眼中她不僅是班導師、數學老師，更是1位用心傾聽孩子聲音的媽媽，獲得今年師鐸獎。

市長謝國樑表示，教師為基隆教育打拼，工作勞苦功高，市府會持續為所有的老師創造更美好的教育環境。

基隆暖暖高中教師蕭惠玲實踐陪伴孩子找到自己並發揮長才，獲得師鐸獎。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法