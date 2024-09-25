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    首頁　>　新北市

    環狀線修繕求償 侯友宜：北市承諾依第三方鑑定結果與契約辦理

    0403強震使捷運新北環狀線部分軌道損壞，修繕經費的責任歸屬受到矚目。圖為4月強震後軌道損壞狀況。（新北市捷運局提供）

    0403強震使捷運新北環狀線部分軌道損壞，修繕經費的責任歸屬受到矚目。圖為4月強震後軌道損壞狀況。（新北市捷運局提供）

    2024/09/25 16:07

    首次上稿：15:10
    更新時間：16:07

    〔記者黃子暘／新北報導〕0403強震使捷運新北環狀線部分軌道損壞，橋和站到板新站中斷營運，新北市長侯友宜今（25）日赴市議會進行施政報告，提及環狀線修復工程並指出，市府透過多個工作面推動修復，將原本規劃14個月的維修工期減少6個月，求償部分，原工程主辦機關的台北市捷運工程局已承諾，第三方鑑定釐清原因若涉及原工程契約應辦理工作，依契約向原工程廠商要求負擔相關責任，現正委託第三方公正單位鑑定中。

    侯友宜表示，0403環狀線損壞案是我國首例捷運營運受損案例，沒有復原工程前例可循，經盤點後共計有9跨鋼箱梁位移，共139處受損，經緊急加固後皆屬安全穩定狀態，市府在復原工作上不斷滾動式檢討；原本規劃單一工作面、預計14個月工期修復，市府考量縮短復原時程、降低民眾生活影響等因素，增加為3個工作面同時進行修復，也輔以增加復原費用，把14個月工期減少6個月，以12月31日前全線復駛為目標盡力修復。

    環狀線修繕費用責任歸屬受矚，該工程為台北捷運局主辦，侯友宜在報告中指出，雙北捷運局已經在4月17日委託結構工程學會進行第三方公正鑑定審查，辦理鋼箱梁位移原因鑑定、審查復原工程設計及鑑定災損原因，截至最新已召開11次委員會議，分析與鑑定均同步進行中。

    侯友宜表示，北市捷運局已承諾，第三方鑑定釐清原因若涉及原工程契約應辦理工作，依契約向原工程廠商要求負擔相關責任，並在鑑定結果未明確責任前，依照約定暫勿簽發保固合格通知書及退還保固責任金予工程廠商；新北市府將持續追蹤鑑定報告結果。

    新北捷運工程局表示，新北環狀線環狀線目前預估修繕經費增加至12.5億元，復原工程經費先行由新北市府災害準備金支應，後續再依鑑定釐清責任後歸墊。

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