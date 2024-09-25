深受好友善念鼓勵 新北市民何進生捐贈復康巴士助弱勢接駁

何進生（右）因深受友人吳家豪（左）的鼓勵和善念影響，決定從捐贈復康巴士開啟他的行善人生。（新北市社會局提供）

2024/09/25 14:05

〔記者陳奕劭／新北報導〕為了幫助弱勢，新北市民何進生今天（25日）捐贈一輛復康巴士給新北市政府，邀請其友人吳家豪一同出席捐贈儀式。何進生說，為善最樂，當自身有能力時，能幫助到更多人心情感到很富足。

何進生經營不動產公司，曾從事代書工作10餘年，他以事務所與公司的名義捐贈復康巴士。何進生說，當初受到友人鼓勵影響，如今希望能從自身做起，善盡企業社會責任，更可以拋磚引玉，一起發揮善心，幫助更多有需要的人。

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友人吳家豪說，自己10年前曾捐贈新北市復康巴士，能因這樣舉動影響到朋友，讓他非常開心，也感到與有榮焉。

新北市府秘書長邱敬斌代表受贈八市，他說，新北市府會好好運用復康巴士，鼓勵及協助行動不便長者及身心障礙者能多外出參與活動，提供安全、便利的交通接送服務。

欲搭乘復康巴士需求者歡迎撥打訂車專線：02─8258─3200或線上預約。如有捐贈意願，可搜尋「新北市好日子愛心大平台」傳遞愛心。

新北市民何進生（右3）捐贈一輛復康巴士給新北市，由市府秘書長邱敬斌（左3）代表受贈。（新北市社會局提供）

吳家豪（左）彷彿化身何進生的「隨行攝影師」，捐贈儀式中以各種角度捕捉何進生。（新北市社會局提供）

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