陳致遠PO文「緬懷兄弟象戰友」被網洗版圍剿 他親反擊被罵更慘

曾在過去涉及假球案被判刑、前職棒球員陳致遠，日前在臉書粉專分享一段球員時期的影片，更PO文稱懷念屬於兄弟的「老傳統」。（圖擷取自「陳致遠 Chen Can Change」臉書粉專 ）

2024/09/25 15:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中職中信兄弟球星周思齊22日的引退儀式充滿歡笑及淚水，不僅吸引大批球迷到場支持，也在網上掀起熱烈討論。過去涉假球案被判刑、前職棒球員陳致遠也在臉書粉專分享一段球員時期的影片，更PO文稱懷念屬於兄弟的「老傳統」，不料該文一出立即遭到許多記得他黑歷史的網友猛烈撻伐，他氣得發文反擊，雙方火藥味十足。

中信兄弟本月22日在大巨蛋為周思齊舉辦風光引退儀式，期過透過各式各樣的橋段來展現屬於兄弟的「世代傳承」精神，加上周思齊在最後感性告別賽場的畫面，令無數球迷們深受感動。引退儀式結束後，陳致遠昨（24）日在臉書粉專發布一段自己是現役球員時期的影片，不僅分享過去隊內的「老傳統」、「老戰友」，更在文中感慨寫說，「當時我們真的很嗨。」

請繼續往下閱讀...

然而，由於陳致遠過去曾涉入假球案，因此許多球迷對此並不買單，紛紛留言砲轟。針對排山倒海的批評聲浪，陳致遠又再發文回擊「你們可以留言罵我，我為何不能PO呢？這是我的平台，我應該也有言論自由吧！過去了就讓他過去了」，接著他又在發文稱，「別人的嘴我們真的是無法管，現今這個社會謾罵的太多了，我們能做的事就是把自己的工作做好，持續維持一個陽光正面的好能量。」

貼文一出，遭到不少球迷、網友抨擊，覺得陳致遠曾傷害過棒球，他根本沒資格出來說話「打假球還敢出來蹭喔」、「你對台灣棒球造成的傷害是永遠過不去的」、「最沒資格說話的人，傷害了多少象迷的心？」、「打假球的就你最高調，你有什麼資格講讓讓他過去」、「沒有你們這些打假球的垃圾，周董當時不用那麼辛苦」、「當年檢察官寫說你極度貪婪無恥，事後也沒看到你有任何道歉」、「還敢說過去就過去了，你帶給當年死忠支持黃金三劍客，還是小孩子的我多大的傷害？那是永遠不會忘記的」。

陳致遠過去曾捲入打假球案，還被法院判刑2年半，最終離開棒壇。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法