新北表揚6師鐸獎得主 校長深夜關心學生練習收暖心反饋

新北三重商工汽車科老師呂祖懿（右）現場獻花予新北高工校長林清南（左）。（記者羅國嘉攝）

2024/09/24 17:58

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局今日表揚6位師鐸獎得獎師長，其中集美國小校長高淑真，為了鼓勵一位內向害羞、無法輕易與人交流的五年級王同學，而主動關心、鼓勵並傾聽他的困擾；新北高中校長林清南為讓自己的學生能有專心備賽的環境，更在深夜仍關心練習狀況，他的學生、目前於三重商工任教的呂祖懿也到場分享，呂祖懿將他的教導反饋社會。

高淑真在丹鳳國小任職時期，曾照顧過一位內向害羞、無法輕易與人交流的五年級孩子，與同學間有相處問題，每次遇到孩子都會主動關心並傾聽他的困擾，也同理想法與給予鼓勵，即使孩子國小畢業，高淑真也轉任到集美國小，關心仍不間斷，因為這樣長久陪伴，高淑真成為少數能讓他暢所欲言的對象；現已是高三的王同學對高淑真說，「平常都是校長請我吃飯，現在我打工有薪水了，換我請您吃飯，請放心我能照顧自己了。」

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畢業於三重商工、目前於母校擔任汽車科老師呂祖懿分享回憶，高三時為參加全國賽常常練習到半夜11、12點，那時聽到外面有怪聲音，以為發生了校園怪談，結果是校長林清南來關心練習；時任三重商工、現任新北高工校長林清南在呂祖懿的學習歷程中扮演重要角色，不僅提供專心備賽的環境，更在深夜仍關心練習狀況，有次因競賽失利失去取得國手身分的機會，失去信心時是校長安慰他說「沒關係，再接再厲，學校永遠都支持你。」最終榮獲2019年汽車技術國際銀牌。

曾獲選新北市身心障礙優秀學生的朱同學，目前在餐飲服務業工作，從過去不敢主動表達自己的想法，到現在已能從容面對同事及客人，最感謝瑞芳高工老師楊斯涵，陪伴她練習如何表達自己，讓她習慣與人互動，也開始勇於面對眼前事物，不再逃避轉身躲到角落。朱生今獻花時說「也許未來還是會遇上困難，也會有傷心落淚，但我知道還有一位老師會繼續陪伴我、引領跨越重重阻礙，繼續面對未來的挑戰。」

三重高中校長曾慧媚及主任王可杰代表學生出席，感謝現任教育局校園安全室副督導陳孝盈（主任教官）。主任說教官在三重高中服務的13年中，成功輔導50位迷途的孩子，不僅不再中輟，還能夠穩定就學。曾被陳孝盈教過的三重高中學生們也都很想念教官在校時的陪伴，特別請校長代表送上對教官的祝福卡片。

教育局長張明文表示，感謝老師的付出，除了傳授知識外，總是無私陪伴孩子健康成長，師鐸獎是教師的最高榮譽，是教育界的典範，新北市特別為6位得獎教師量身打造「教育旅途 無限箱伴」客製化紀念子母旅行箱，象徵教師們在教育旅途上與學生相伴同行，並像超人一樣引領學生跨越重重阻礙、成就夢想。

新北市教育局表揚6名師鐸獎得主；圖為大合照。（記者羅國嘉攝）

教育局校園安全室副督導陳孝盈在三重高中服務的13年中，成功輔導50位迷途的孩子，學生請校長代表送上對教官的祝福卡片。 （記者羅國嘉攝）

就讀高三的王同學（右）上台與集美國小校長高淑真（左）擁抱表達感謝。（記者羅國嘉攝）

教育局長張明文表示，感謝老師的付出，除了傳授知識外，總是無私陪伴孩子健康成長。（記者羅國嘉攝）

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