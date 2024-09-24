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    首頁　>　新北市

    煉出7千萬黃金！新北破獲非法王水煉金集團 強酸廢液污染山林

    新北市副市長劉和然，召集地主、環保局、新北刑大及保七刑大於非法煉金的林口山區現勘。（新北市環保局提供）

    新北市副市長劉和然，召集地主、環保局、新北刑大及保七刑大於非法煉金的林口山區現勘。（新北市環保局提供）

    2024/09/24 17:39

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境稽查重案組與檢警聯手破獲王水煉金集團，煉出價值7千萬元黃金半成品，也於林口及新竹新埔排放大量強酸有害廢液，污染山林環境，身兼新北環境稽查重案組召集人的副市長劉和然，24日邀集地主、檢警專案人員於林口山區會勘環境受影響程度，劉和然指示環保局後續要求行為人清理復原，各單位聯手拆除公安疑慮違建。

    環保局指出，先前接獲線報，林口山區有不法分子利用王水處理廢電路板、廢牙冠及舊金等提煉成金條，並將未經處理、含有有害健康物質如重金屬銅、鎳、總鉻、鉛、鎘等的強酸廢水排放到山林中，造成周遭草木枯死；環保局接獲情資後即指派重案組並與保七及新北刑大組成專案小組，並報請台灣新北地檢署指揮，進行蒐證與偵辦。

    環保局說明，專案人員已於6月4日及9月3日共搜索2次，於6月4日新竹第1次搜索當日，發現業者正進行提煉黃金作業並非法排放有害事業廢液，除立即命業者停止排放廢液外，也扣押現場提煉黃金的半成品約700兩，推估市值約7千萬元，另經檢察官複訊後，收押陳姓主嫌等3人，於9月3日再收押1人。

    24日為進一步釐清其犯罪手法及環境遭破壞範圍，劉和然率隊至林口現場勘驗，經檢驗採樣土壤發現其中銅污染物濃度嚴重超標近2倍，依法將該地號列為污染控制場址，並命污染行為人進行調查整治，除了要求污染行為人必須負擔環境復原所需之整治費用，也將計算陳嫌等人節省非法排放廢液成本，一併向犯嫌追償，使其擔起應負環境責任，並回復原貌。

    新北市副市長劉和然（左）勘查非法王水煉金提煉工廠有毒廢氣排放口方向。（新北市環保局提供）

    新北市副市長劉和然（左）勘查非法王水煉金提煉工廠有毒廢氣排放口方向。（新北市環保局提供）

    經環保局檢驗採樣土壤發現，其中銅污染物濃度嚴重超標近2倍。（新北市環保局提供）

    經環保局檢驗採樣土壤發現，其中銅污染物濃度嚴重超標近2倍。（新北市環保局提供）

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