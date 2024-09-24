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    無照女掛假車牌北上參加公祭被抓 同車2男也被搜出毒品

    葉姓女子開著懸掛偽造車牌的賓士車參加公祭，遭到重兵佈署的警方攔查，同車2男還被搜出毒品。（記者陸運鋒翻攝）

    葉姓女子開著懸掛偽造車牌的賓士車參加公祭，遭到重兵佈署的警方攔查，同車2男還被搜出毒品。（記者陸運鋒翻攝）

    2024/09/24 17:12

    〔記者陸運鋒／新北報導〕無駕照的葉姓女子昨開著賓士車，前往新北市殯儀館參加友人告別式，而恰巧天道盟太陽會大哥吳明忠的母親告別式也在同天舉辦，警方重兵部屬逐一盤查，葉女進入時當場被查獲懸掛假車牌，同行2名男性友人也被搜出K他命，3人皆遭送辦。

    海山警分局調查，由於天道盟太陽會大哥的母親辭世，昨天在新北市殯儀館舉辦公祭，預估各路人馬有500人到場，早在1周前就規劃在各路口佈下重兵把守，共計出動警力83名，以防意外發生。

    據查，當時就讀高職的19歲葉女開著男友的賓士車，載著42歲李姓及31歲黃姓男子進入殯儀館時被警方攔下，警方輸入車牌號檢查，發現竟查無資料，進而發現該車牌與公發的牌照不一樣，葉女坦承使用偽造車牌，警方同時在車內搜出8小包K他命，3人隨後被上銬逮捕。

    據指出，3人因擔心參加公祭怕超速被拍照，才會由李男花了5千元在蝦皮購買偽造車牌懸掛，再由葉女駕車從雲林一路飆速北上，警方詢後，將葉女依毒品及偽造特種文書罪嫌送辦，而李、黃也依毒品罪嫌送辦。

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    警方在殯儀館攔查到葉女所駕駛的賓士車懸掛假車牌，還在同車2男身上搜出毒品K他命。（記者陸運鋒翻攝）

    警方在殯儀館攔查到葉女所駕駛的賓士車懸掛假車牌，還在同車2男身上搜出毒品K他命。（記者陸運鋒翻攝）

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