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    國際扶輪3482地區集結逾600人 淡水河邊一起撿垃圾

    國際扶輪3482地區於淡水舉辦「淨山、淨河、淨灘」撿垃圾活動大合照。（圖為國際扶輪3482地區提供）

    國際扶輪3482地區於淡水舉辦「淨山、淨河、淨灘」撿垃圾活動大合照。（圖為國際扶輪3482地區提供）

    2024/09/23 18:24

    〔記者羅國嘉／新北報導〕國際扶輪3482地區鑑於垃圾問題嚴重，社員總動員结合社區鄰里和民間團體，於21日集結逾600人，到雲門山、淡水漁港、淡水河的海口邊等地撿垃圾。

    國際扶輪3482地區總監陳正玲DG Jessica表示，國際扶輪3482地區從7月辦軟絲復育、8月辦淨海活動，這次社員總動員攜家帶眷，結合淡水在地的鄰里合作，有600多人參與「淨山、淨河、淨灘」撿垃圾活動，希望讓環境保護的觀念在地化。

    3482地區環境保護委員會主委邱薰賢Designer表示，這次活動不僅在地居民參與，台北市星宿海童軍協會、野生救援與關懷生命協會也共襄盛舉，縱使下雨天，仍澆不滅服務的熱忱，分別到雲門山、淡水漁港、淡水河的海口邊等地撿垃圾，讓全民知道有人在淨山、淨河、淨海，代表有人在乎環境保護。

    參與撿垃圾的3482地區福爾摩沙寶眷Christine說，這次到淡水河港邊和出海口附近撿垃圾，發現很多破碎的酒瓶和飲料玻璃瓶，這些廢棄物淤積在港口邊，不僅環境髒亂，更可能造成環境危險，港口邊和海灘原本應該讓人放鬆散步之處，現在卻危機四伏，大家隨時可能踩到破碎的玻璃瓶而受傷，扶輪社辦撿垃圾活動相當有意義，她藉此呼籲社會別隨便丟棄垃圾，更別將喝完的酒瓶和玻璃瓶往河邊海邊丟擲。

    國際扶輪3482地區於淡水舉辦「淨山、淨河、淨灘」活動，民眾在淡水河的海口邊撿垃圾。（圖為國際扶輪3482地區提供）

    國際扶輪3482地區於淡水舉辦「淨山、淨河、淨灘」活動，民眾在淡水河的海口邊撿垃圾。（圖為國際扶輪3482地區提供）

    國際扶輪3482地區於淡水舉辦「淨山、淨河、淨灘」活動，民眾在雲門山撿垃圾。（圖為國際扶輪3482地區提供）

    國際扶輪3482地區於淡水舉辦「淨山、淨河、淨灘」活動，民眾在雲門山撿垃圾。（圖為國際扶輪3482地區提供）

    國際扶輪3482地區於淡水舉辦「淨山、淨河、淨灘」撿垃圾活動。（圖為國際扶輪3482地區提供）

    國際扶輪3482地區於淡水舉辦「淨山、淨河、淨灘」撿垃圾活動。（圖為國際扶輪3482地區提供）

    國際扶輪3482地區社員總動員结合社區鄰里和民間團體，於21日聚集淡水將捷金鬰金香酒店。（圖為國際扶輪3482地區提供）

    國際扶輪3482地區社員總動員结合社區鄰里和民間團體，於21日聚集淡水將捷金鬰金香酒店。（圖為國際扶輪3482地區提供）

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