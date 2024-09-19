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    許清光無預警返回「金阿波羅」取件 17:14離開跑給媒體追

    被檢調約談的金阿波羅公司董事長許清光，下午無預警返回汐止公司取文件，直到下午5點14分才步出公司。（記者董冠怡攝）

    被檢調約談的金阿波羅公司董事長許清光，下午無預警返回汐止公司取文件，直到下午5點14分才步出公司。（記者董冠怡攝）

    2024/09/19 17:47

    首次上稿16:46
    更新時間17:47

    〔記者董冠怡／新北報導〕黎巴嫩近日發生呼叫器爆炸事件，造成數千人死傷，汐止區金阿波羅公司被捲入其中，士林地檢署剪報分案，並指揮調查局國安站約談負責人許清光。許上午在國安站接受詢問，下午3點在檢調陪同下，返回公司拿東西，直至5點14分才步出公司，估計之後會移送士檢複訊。

    大批媒體今天從上午8時許，就集體守在金阿波羅門口，員工照常上班並無異常，直至下午3點5分左右，戴口罩的許清光與檢調人員回到汐止辦公室，途中不發一語。由於許清光無預警現身，而且態度相當低調，留守的媒體紛紛措手不及，多半僅能捕捉到他的側臉或背影畫面。

    一行人進入辦公室後，員工時而起身複印文件、互相交頭接耳，並從隔壁辦公室取來三個紙箱，許則偶爾走出辦公室與員工聊天，不時露出笑容，神情略顯輕鬆；大約2小時後才離開公司，守候已久的大批媒體見狀，紛紛蜂擁而上擠成一團，眼見無法搭乘電梯下樓，許清光最後選擇走樓梯，並跑給媒體追。

    不過，對於「早上在調查局國安站提供了什麼內容、有沒有要澄清的、有聽說BAC是空殼公司嗎、等一下要去士檢嗎？會提供什麼樣的內容？」許清光均不回應，僅表示「我要回家了、要休息，現在偵查中，不便說太多，大家可以回去了，我也要休息了。」

    許清光改走樓梯，跑給媒體追。（記者董冠怡攝）

    許清光改走樓梯，跑給媒體追。（記者董冠怡攝）

    許清光下午3點5分左右回到公司取文件。（記者董冠怡攝）

    許清光下午3點5分左右回到公司取文件。（記者董冠怡攝）

    許清光進公司後，員工開始複印文件。（記者董冠怡攝）

    許清光進公司後，員工開始複印文件。（記者董冠怡攝）

    許清光與員工聊天，神情略顯輕鬆。（記者董冠怡攝）

    許清光與員工聊天，神情略顯輕鬆。（記者董冠怡攝）

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