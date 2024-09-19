新北優良教育人員表揚 他陪學生剃光頭、登雪山獲暖心回應
〔記者黃子暘／新北報導〕新北市教育局今（19）日舉辦優良教育人員表揚典禮，今年共有特殊優良教師39位、優良特教人員27位、資深優良教師2419位獲獎者，共249位代表出席接受市長侯友宜表揚，其中安溪國中輔導主任吳俊叡也獲得教育部師鐸獎，他曾為鼓勵從少年觀護所出來的學生而剃光頭，陪著這位學生攻頂雪山後，也獲得學生的暖心告白，二人也變成人生路上的夥伴，維持聯繫至今。
侯友宜表示，感謝教職人員堅持用愛照顧孩子，奉獻、犧牲，用自己的生命歷程鼓勵孩子找回力量，在孩子徬徨無助的時候像一盞明燈替孩子照亮人生的路，教育會讓一位教職人員充滿力量，2419位獲獎者各有各的人生故事，像吳俊叡的故事就證明了，你給孩子多少的愛，就能鼓勵孩子找回多少勇氣，教師節在即，祝福每一位教職人員教師節快樂。
教育局長張明文介紹，吳俊叡榮獲特殊優良教師及教育部師鐸獎，15年的輔導工作生涯，他細心陪伴每一個來到面前的孩子。
吳俊叡受訪表示，教育局為照顧春暉或不易重返校園的少年，規劃許多體育活動讓孩子持續學習，也希望透過學校教職人員陪伴，成為少年生命中的重要他人與學習榜樣；他約5年前曾陪伴過一位從少觀所出來的學生參加登雪山的活動，學生因為剃髮而不願脫帽，場面有點僵持，他表示自己願意剃光頭陪伴，少年起初不信，隔日再見到彼此，吳俊叡實踐承諾，跟少年說「我跟你一樣」，少年見狀終於笑著也把帽子脫下來。
吳俊叡說，學生的反應讓他大感意外，後來他和學生成功登頂雪山，他也向對方勉勵，「我不為雪山而來，只爲你來，唯有一起登頂才有意義。你讓雪山見證到你的堅毅，我也看到比主峰更美的風景」，下山後，他收到學生卡片寫著「我知道你愛我，愛到比雪山還高就夠了」暖心回覆；吳俊叡指出，這位學生已經出社會就業，二人保持聯繫至今，學生逢年過節都會來找他聊聊天。
教育局補充，新北市推動AI科技教育與智慧化學習平台，注入「數位品德」素養，重視品德教育及適性學習，教師節在即，市府感謝全體教職人員的耕耘付出，挖掘學生的優勢並扶持茁壯，期盼學生在師長的培育下展現潛能與成就，打造充滿希望的社會。
新北市教育局今（19）日舉辦優良教育人員表揚典禮，今年共有特殊優良教師39位、優良特教人員27位、資深優良教師2419位獲獎者，共249位代表出席接受市長侯友宜表揚，圖為安溪國中輔導主任吳俊叡領獎情形。（記者黃子暘攝）