新北優良教育人員表揚 他陪學生剃光頭、登雪山獲暖心回應

安溪國中輔導主任吳俊叡曾為鼓勵從少年觀護所出來的學生而剃光頭，也陪著學生攻頂雪山，因此獲得學生的暖心告白，二人維持聯繫至今。（記者黃子暘攝）

2024/09/19 14:14

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市教育局今（19）日舉辦優良教育人員表揚典禮，今年共有特殊優良教師39位、優良特教人員27位、資深優良教師2419位獲獎者，共249位代表出席接受市長侯友宜表揚，其中安溪國中輔導主任吳俊叡也獲得教育部師鐸獎，他曾為鼓勵從少年觀護所出來的學生而剃光頭，陪著這位學生攻頂雪山後，也獲得學生的暖心告白，二人也變成人生路上的夥伴，維持聯繫至今。

侯友宜表示，感謝教職人員堅持用愛照顧孩子，奉獻、犧牲，用自己的生命歷程鼓勵孩子找回力量，在孩子徬徨無助的時候像一盞明燈替孩子照亮人生的路，教育會讓一位教職人員充滿力量，2419位獲獎者各有各的人生故事，像吳俊叡的故事就證明了，你給孩子多少的愛，就能鼓勵孩子找回多少勇氣，教師節在即，祝福每一位教職人員教師節快樂。

教育局長張明文介紹，吳俊叡榮獲特殊優良教師及教育部師鐸獎，15年的輔導工作生涯，他細心陪伴每一個來到面前的孩子。

吳俊叡受訪表示，教育局為照顧春暉或不易重返校園的少年，規劃許多體育活動讓孩子持續學習，也希望透過學校教職人員陪伴，成為少年生命中的重要他人與學習榜樣；他約5年前曾陪伴過一位從少觀所出來的學生參加登雪山的活動，學生因為剃髮而不願脫帽，場面有點僵持，他表示自己願意剃光頭陪伴，少年起初不信，隔日再見到彼此，吳俊叡實踐承諾，跟少年說「我跟你一樣」，少年見狀終於笑著也把帽子脫下來。

吳俊叡說，學生的反應讓他大感意外，後來他和學生成功登頂雪山，他也向對方勉勵，「我不為雪山而來，只爲你來，唯有一起登頂才有意義。你讓雪山見證到你的堅毅，我也看到比主峰更美的風景」，下山後，他收到學生卡片寫著「我知道你愛我，愛到比雪山還高就夠了」暖心回覆；吳俊叡指出，這位學生已經出社會就業，二人保持聯繫至今，學生逢年過節都會來找他聊聊天。

教育局補充，新北市推動AI科技教育與智慧化學習平台，注入「數位品德」素養，重視品德教育及適性學習，教師節在即，市府感謝全體教職人員的耕耘付出，挖掘學生的優勢並扶持茁壯，期盼學生在師長的培育下展現潛能與成就，打造充滿希望的社會。

新北市教育局今（19）日舉辦優良教育人員表揚典禮，今年共有特殊優良教師39位、優良特教人員27位、資深優良教師2419位獲獎者，共249位代表出席接受市長侯友宜表揚，圖為安溪國中輔導主任吳俊叡領獎情形。（記者黃子暘攝）

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