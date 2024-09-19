新北三重預售屋熱銷 交易量、價連7季奪冠

新北市公布今年第2季預售屋實價登錄概況，三重區申報件數1362件、成交總金額340.9億元，已連續7季居全市之冠。（圖由地政局提供）

2024/09/19 12:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府地政局今天公布今年第2季預售屋實價登錄資訊，共揭露6651件，總成交金額1443.9億元，其中三重區申報1362件，總成交金額340.9億元，交易量與總成交價格已連續7季居全市之冠。

地政局地價科科長蕭湘君表示，分析今年第2季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等10個蛋黃區的預售屋，成交單價區間以每坪70萬元以上、占比約57.3%最高，總價以2000萬元到2500萬元為主流，占比約28.7%，較上季相同區間增加1.1%。

此外，2500萬元至3000萬元及3000萬元以上區間，分別占比16.2%、24.8%，較上季相同區間增加3.7%及4.8%；其他非蛋黃行政區成交單價每坪多為50萬元以上，占比為46.1%，總價以1000萬至1500萬元為主，占比約36.1%。

另外，分析交易熱絡的行政區，成交均價以板橋區居首；三重區成交均價上漲10.8%最多，主因為新北大道1段及忠孝路3段口、頂文二街大批預售屋成交案例，交易單價多為每坪70萬元以上。板橋區、中和區、三重區、新莊區及土城區，每坪單價64萬元至77.8萬元，其次林口區、泰山區、五股區，成交均價每坪51.9萬元至59.1萬元，最後則為淡水區每坪成交均價38.9萬元。

地政局指出，主流產品以3房2廳2衛為大宗，建物面積多為40坪至55坪，平均總價以中和區3452萬元最高，板橋區、三重區次之，分別為3123萬元、3042萬元；新莊區、林口區、土城區及泰山區介於2254萬至2529萬元間，五股區、淡水區分別為1850萬元、1598萬元。

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