黃金地段新北市長宿舍老舊不堪 市府推動公辦都更將建住商大樓

府中段472地號等9筆土地公辦都市更新案今（18）日進行動土典禮，規劃將興建2棟地上7層及26層、地下5層的住宅商辦大樓。（記者黃子暘攝）

2024/09/19 12:37

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府市長宿舍現況老舊，又地處府中、板橋捷運站之間的黃金地段，市府因此結合周邊私有地，透過公辦都更方式活化市有地並帶動周邊地區整體市容改善，府中段472地號等9筆土地公辦都市更新案今（18）日進行動土典禮，規劃將興建2棟地上7層及26層、地下5層的住宅商辦大樓，另規劃約287坪公益設施空間作為公共化幼兒園，市府將分回職務宿舍與住宅單元等，預計2028年完工。

市長侯友宜、議員黃淑君、財政局長陳榮貴、城鄉發展局長黃國峰、板橋區長陳奇正與板橋各里里長等人出席見證。侯友宜致詞打趣道，市長多數都有一定的年紀，兒女大多都已經成年，市長宿舍只住2個人，要派5位警員駐守，感覺壓力蠻大，最主要宿舍房屋老舊，乾脆都更，期許都更案如質完工。

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陳榮貴介紹，此案位於板橋區文化路一段，正對板橋高中及板橋國小，近府中、板橋雙捷運與板橋車站，交通十分便捷且具發展潛力，基地內的市長宿舍因屋況老舊且效能不佳，市府評估決定結合周邊私有地，搭配「都更二箭」政策推動基地面積約1119坪（市有地約37.89%，私有地約62.11%）的公辦都更案改善市容，更新後市府將分回10戶職務宿舍（含首長宿舍、相關人員備勤及會議使用）及17個汽車停車位、38戶住宅單元及38個汽車停車位、公共化幼兒園約287坪及4個停車位。

財政局補充，此案導入黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震設計提升居住安全及品質，並透過臨路退縮留設4公尺人行道、防災動線規劃及集中留設開放空間；被整合的相鄰私有土地包括臨文化路上的合作金庫銀行營業據點，未來建物落成，整體空間規劃除此案實施者捐贈約287坪公益設施空間作公共化幼兒園外，其餘為合作金庫銀行營業廳及辦公室、店鋪、職務宿舍及住宅等複合型使用，此為市府推動公辦都更與金融機構合作的首例。

府中段472地號等9筆土地公辦都市更新案今（18）日進行動土典禮，規劃將興建2棟地上7層及26層、地下5層的住宅商辦大樓。圖為基地現況。（記者黃子暘攝）

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