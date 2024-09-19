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十分瀑布4K即時影像上線 線上感受大自然磅礡氣勢

民眾未來透過十分瀑布即時影像，可看到不同時節瀑布水量變化。（新北市觀旅局提供）

民眾未來透過十分瀑布即時影像，可看到不同時節瀑布水量變化。（新北市觀旅局提供）

2024/09/19 11:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局繼淡水漁人碼頭、中和烘爐地、瑞芳九份等熱門景點後，再添一處令人驚豔的線上旅遊體驗，位居全台最大簾幕式瀑布的十分瀑布，即日起推出4K高畫質即時影像，並且首度加上現場即時收音系統，讓您在線上就能身歷其境感受大自然的磅礡氣勢。

觀旅局長楊宗珉說，十分瀑布位於基隆河上游，其岩層與地質造就近20公尺的落差與寬約40公尺的瀑面，呈現壯觀的簾幕式瀑布景觀，享有「台灣尼加拉瀑布」的封號，十分瀑布是新北市重要的觀光景點，希望透過4K高畫質的即時影像，讓更多人能夠欣賞到這座美麗的瀑布。

楊宗珉說，在十分瀑布周圍有多處的觀瀑平台，讓遊客以各種角度欣賞瀑布奇景，而觀旅局設置的即時影像，攝影機就位於瀑布正面前方，可綜覽瀑布全景，也是許多攝影玩家取景或遊客合照處，為讓民眾更能身歷其境，十分瀑布的即時影像還加上即時收音功能，也是新北第一支啟用現場收音的系統，讓大家除了能欣賞到瀑布的視覺震撼，還能聽見瀑布奔流的聲響、鳥兒的啼鳴，彷彿置身於大自然中，享受一場視聽饗宴。

新北市政府觀光旅遊局自2022年7月上架首支4K即時影像「淡水漁人碼頭」後，隨後陸續推出飽覽新北都會日夜景致的「中和烘爐地」及「瑞芳九份」，三支即時影像直播累積觀看次數已突破267萬次以上，其中不乏來自海外的民眾，尤其吸引日本與香港的觀賞者，更多活動資訊請關注新北市觀光旅遊網及新北旅客FB粉絲專頁。

新北市十分瀑布公園是避暑踏青好去處。（新北市觀旅局提供）

新北市十分瀑布公園是避暑踏青好去處。（新北市觀旅局提供）

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