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    涉詐領助理費15年達數百萬 5連霸議員白珮茹60萬交保

    新北市議員白珮茹（中）疑因涉詐助理費到士林地檢署複訊。（記者王藝菘攝）

    新北市議員白珮茹（中）疑因涉詐助理費到士林地檢署複訊。（記者王藝菘攝）

    2024/09/19 06:37

    首次上稿 09-18 23:28
    更新時間 09-19 06:37

    〔記者溫于德／台北報導〕國民黨「五連霸」新北市議員白珮茹涉嫌15年來利用人頭詐領助理費數百萬元挪為私用，週三（18日）晚間經移送複訊，士林地檢署承辦檢察官深夜依貪污等罪諭令60萬元交保。

    49歲白珮茹來自政治世家，父親白添枝出身農會系統，2005年名列國民黨第六屆不分區立法委員，同年白珮茹本人首度當選議員、擔任台北縣第16屆議員，後來台北縣改制為新北市，白連續當選第一、二、三屆市議員，2022年成功連任第四屆市議員。

    白珮茹被士檢查出，從2009年起至2024年4月間，利用人頭詐領公費薪資再挪為私用，週三由新北市調處搜索她與親友等被告位於新北市金山、萬里、瑞芳、汐止、三重等服務處與住居所，並以被告身分約談白珮茹、曾任立委的白父白添枝、白珮茹胞妹白珮妤、白珮妤的陳姓公公、白的周姓前助理等，共11人。

    據悉，白珮茹等被告涉犯的法條為貪污治罪條例中利用職務上機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪與洗錢罪，其中，利用職務上機會詐取財物罪本刑最輕7年以上，得併科罰金6千萬以下。

    全案經檢察官複訊，先後諭令白添枝、白珮妤、白珮茹的陳姓公公、白的周姓前助理各3萬交保、對簡姓被告限制住居，其餘5名被告與二名證人均請回；白珮茹深夜被諭令60萬元交保。

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