黎巴嫩爆炸呼叫器未在台組裝 金阿波羅董座：貼牌授權匈牙利BAC公司

金阿波羅董事長許清光強調AR-924不是台灣製。（記者黃子暘攝）

2024/09/18 16:21

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〔記者黃子暘／新北報導〕一款型號AR-924呼叫器在黎巴嫩發生大規模爆炸事件，造成嚴重死傷，呼叫器疑為新北市汐止區「金阿波羅公司」授權貼牌製造，根據該公司聲明為代理商「BAC CONSULTING KFT.」設計製造，除貼牌外與金阿波羅無關，但與經濟部新聞稿聲稱為台灣製造組裝有所出入。金阿波羅董事長許清光稍早前被堵訪，他強調AR-924不是台灣製。

金阿波羅早前透過聲明揭露代理商BAC全名為「BAC CONSULTING KFT.」，記者初步搜尋，是一間位於匈牙利布達佩斯的外國公司，但粗略瀏覽網站似乎並無呼叫器業務。被問及此事，許清光說，製造、設計都是代理商，金阿波羅只有授權貼牌，是否在布達佩斯他不得而知，只知道在匈牙利，至於業務部分他也不曉得，「我是一個負責人，真正經手是我們國外業務，其實有些東西國外業務比較清楚」。

今日陸續有警員進入阿波羅公司，被警方問了些什麼？許清光說，警方問了一些問題，如「產品是不是你的」等問題，他們都據實以告，「不是我的就不是我的啊，有什麼好去隱瞞的」；他也再度強調，金阿波羅只有授權LOGO。

至於是否有被士檢通知到案，許清光表示，不是士檢，是哪個地檢署他要看一下。

經濟部新聞稿聲稱呼叫器為台灣製，與金阿波羅新聞稿有所出入，金阿波羅董事長許清光稍早前被堵訪，他強調AR-924不是台灣製。（記者黃子暘攝）

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