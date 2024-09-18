為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    黎巴嫩爆炸呼叫器未在台組裝 金阿波羅董座：貼牌授權匈牙利BAC公司

    金阿波羅董事長許清光強調AR-924不是台灣製。（記者黃子暘攝）

    金阿波羅董事長許清光強調AR-924不是台灣製。（記者黃子暘攝）

    2024/09/18 16:21

    相關新聞：

    台廠呼叫器黎巴嫩爆炸釀死傷？ 經部：無直接出口紀錄

    黎巴嫩爆炸呼叫器不是台灣製！「金阿波羅」公布貼牌授權代理商「BAC公司」

    〔記者黃子暘／新北報導〕一款型號AR-924呼叫器在黎巴嫩發生大規模爆炸事件，造成嚴重死傷，呼叫器疑為新北市汐止區「金阿波羅公司」授權貼牌製造，根據該公司聲明為代理商「BAC CONSULTING KFT.」設計製造，除貼牌外與金阿波羅無關，但與經濟部新聞稿聲稱為台灣製造組裝有所出入。金阿波羅董事長許清光稍早前被堵訪，他強調AR-924不是台灣製。

    金阿波羅早前透過聲明揭露代理商BAC全名為「BAC CONSULTING KFT.」，記者初步搜尋，是一間位於匈牙利布達佩斯的外國公司，但粗略瀏覽網站似乎並無呼叫器業務。被問及此事，許清光說，製造、設計都是代理商，金阿波羅只有授權貼牌，是否在布達佩斯他不得而知，只知道在匈牙利，至於業務部分他也不曉得，「我是一個負責人，真正經手是我們國外業務，其實有些東西國外業務比較清楚」。

    今日陸續有警員進入阿波羅公司，被警方問了些什麼？許清光說，警方問了一些問題，如「產品是不是你的」等問題，他們都據實以告，「不是我的就不是我的啊，有什麼好去隱瞞的」；他也再度強調，金阿波羅只有授權LOGO。

    至於是否有被士檢通知到案，許清光表示，不是士檢，是哪個地檢署他要看一下。

    經濟部新聞稿聲稱呼叫器為台灣製，與金阿波羅新聞稿有所出入，金阿波羅董事長許清光稍早前被堵訪，他強調AR-924不是台灣製。（記者黃子暘攝）

    經濟部新聞稿聲稱呼叫器為台灣製，與金阿波羅新聞稿有所出入，金阿波羅董事長許清光稍早前被堵訪，他強調AR-924不是台灣製。（記者黃子暘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播