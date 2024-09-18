阿美族「野菜教母」吳雪月致力保種傳承 圖鑑展推廣原民文化

原民局長林瑋茜表示，透過「地球自造野菜香」野菜圖鑑特展，讓民眾親近不曾認識或食用的野菜。（記者羅國嘉攝）

2024/09/18 13:22

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市原住民族行政局為推廣原住民族野菜文化，於今（18）日舉辦記者會，邀請有「野菜教母」之稱的阿美族人Dongi Kacaw吳雪月，共同策畫「地球自造野菜香」野菜圖鑑特展，透過把野菜帶到都會區，並將阿美族的野菜文化知識化繁為簡成圖鑑，也現場分享私藏食譜；此次特展即日起在市府一樓大廳展出至27日，後續將移至烏來泰雅民族博物館接力展至明年2月7日止。

此次特展由吳雪月擔任策展人，說起和野菜的緣分，她表示，自己從小就愛吃苦，因為許多野菜生長在部落和住家附近，隨著自然地形和氣候環境生長，也跟著長輩，看老天給什麼就吃什麼，光是能辨識食用的野菜就超過200種，部分野菜植物還能作為藥用或生活器具。

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吳雪月長期投入野菜相關研究及保種計畫，後續更將重心放在野菜文化的保種及傳承，還設置保種基地，種植阿美族常見的野菜，並復育瀕臨絕種的野菜，由於野菜知識大多是祖先流傳下來的，她期待這次特展能讓更多民眾認識原住民族野菜文化，共享與大自然共生共存的山海原味。

原民局長林瑋茜Siku Yaway表示，這次特展著重於野菜的應用，不僅分享花東地區阿美族人在料理與保存野菜的妙招，更讓民眾從中了解原住民族野菜文化及採集智慧，還能現場體驗自然素材的手作樂趣，像是廣為人知的樹豆，阿美族人愛吃的麵包果（apalo）及五節芒（菅芒花），其實就連用作建材的黃藤也都能食用。

林瑋茜強調，透過展場中的四季野菜圖鑑、原生作物種子手繪野菜插畫展牆、聞香窗台，及活動發送的野菜食譜小卡，讓民眾親近不曾認識或食用的野菜。另外，特展期間將規劃不同的主題活動，包括傳統獻酒儀式Palimo的釀酒方法、阿美族的情人便當Alifongfong方式等一系列料理製作過程活動，希望借眾人之手參與響應，從自然永續角度出發，推廣食農教育。

「地球自造野菜香」野菜圖鑑特展提供許多野菜讓民眾認識。 （記者羅國嘉攝）

吳雪月期待這次特展能讓更多民眾認識原住民族野菜文化，共享與大自然共生共存的山海原味。（記者羅國嘉攝）

新北原民局舉辦「地球自造野菜香」野菜圖鑑特展大合照。（記者羅國嘉攝）

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