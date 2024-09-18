台東部落吃蝸牛小米粽疑中毒3死 原民專家提醒一定要煮熟

「野菜教母」吳雪月表示，有很多野菜、動物是不能生吃，一定要煮熟，尤其台東集體食物中毒案，中毒原因可能是生吃沒有煮熟所致。（記者羅國嘉攝）

2024/09/18 13:45

〔記者羅國嘉／新北報導〕台東南迴線賓茂及壢坵部落今（18）日凌晨傳出疑似集體食物中毒案，造成12人送醫，其中3人死亡、4命危搶救中；有「野菜教母」之稱的阿美族人吳雪月今早出席「地球自造野菜香─野菜圖鑑展記者會」受訪表示，有很多野菜、動物是不能生吃，一定要煮熟，尤其台東集體食物中毒案，中毒原因可能是生吃沒有煮熟所致，但確切實際造成中毒原因仍有待相關單位釐清。

吳雪月表示，蝸牛料理是族人常見料理，自己本身也是從小吃到大，雖然不同食材有不同料理方式，但共通點就是「一定要煮熟」，除了烹飪時需注意外，野外抓回的活體生物通常都會先飼養幾天，並用新鮮生菜餵食，讓生物把體內的毒素、糞便排出體外，料理時在做汆燙後在炒，如果半生不熟就會出狀況，畢竟野外生物去過哪裡、吃過什麼都難以掌握，所以一定要特別注意。

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吳雪月強調，現代社會提倡無毒栽種，甚至連肥料也取之自然，農藥不僅危害自然，甚至連消費者都難以接受，所以能少用就少用。另外，族人在烹飪野菜、動物時也要妥善處理，避免社會大眾對原民商家有衛生安全疑慮。

新北市原住民族行政局長林瑋茜Siku Yaway呼籲，野菜雖然好吃，但仍希望在都會地區的民眾，若要吃野菜等相關食材，建議一定要洗菜並把它煮熟，若有不熟悉的野菜也可上網查詢相關圖鑑，看看是否有人針對這樣子的食物料理有額外建議，因為都會地區要比山裡受到的污染更多，所以要格外注意飲食安全。

台東部落發生疑似集體食物中毒案，中毒者食用的小米粽，內餡有生蝸牛、竹筍及豬肉。（記者黃明堂翻攝）

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