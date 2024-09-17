小喵過敏臉腫無力 新北動保處治癒民眾認養

小白橘貓因過敏導致嘴部腫大。（新北動保處提供）

2024/09/17 23:25

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市新店區僑信路一隻橘白色小貓，被民眾發現臉部腫大、虛弱無力，動物保護防疫處接獲通報派員帶回檢傷。獸醫師吳明蓁、李建沛表示，小貓疑似接觸到不明過敏原，且過敏因子誘使身體釋放組織胺而引發不適，經投藥治療及志工悉心照料，現已恢復健康，並由八里居民蔣小姐認養，取名「小二子」。

李建沛說明，狗貓常因環境中的花草、塵螨、跳蚤、壁蝨、蜜蜂、虎頭蜂及蛇叮咬、清潔藥劑殘留，引起過敏反應，症狀輕則皮膚紅腫、發癢、毛髮脫落、眼睛發紅、流鼻水、打噴嚏、咳嗽，重則可能引發嚴重心因性或神經性的過敏性休克，有致命危險，提醒飼主遇到毛寶貝立即性的過敏反應，務必謹慎應對。

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新店屈小城里愛心小棧動物照護志工陳臻穎說，小貓活潑好動，推估應是有天跑到庭院的草叢遊玩，回來發現嘴鼻腫起、精神食慾變差，所幸使用獸醫師開立的抗組織胺藥物後，終於恢復健康。蔣小姐表示，家中原本就有養了一隻橘白貓，想替牠找個伴，但一直未能找到合適對象，在社群平台上看到「小二子」，立刻辦理認養手續，承諾一定會好好照顧並給牠溫暖的家。

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