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    獨家》警專生中秋節買春還涉搶錢 遭雞頭強擄痛毆丟包

    警專林姓學生中秋節買春，但結束後涉嫌搶小姐，遭到雞頭痛毆且擄走丟包。（讀者提供）

    警專林姓學生中秋節買春，但結束後涉嫌搶小姐，遭到雞頭痛毆且擄走丟包。（讀者提供）

    2024/09/17 22:03

    〔記者陸運鋒／新北報導〕警察專科學校一名林姓學生，今天中秋節凌晨到新北市永和區找一名外籍女子性交易，雙方「翻雲覆雨」後，林男竟悄悄的想把錢搶走，女子見狀大聲呼救，隔壁的蔡姓馬伕等人隨即進入，將林男痛毆一頓，並押往桃園龜山一帶丟包，警方獲報成立專案小組追查，陸續將蔡嫌等7人帶回偵辦，並持續追查其他共犯。

    警逮回7嫌偵辦 持續追查共犯

    據了解，19歲林男為警專四十三期學生，透過交友軟體「吾聊」，得知該名泰籍女子賣淫，雙方談妥以4300元價錢性交易，並在今天凌晨1時許，相約至新北市永和區永和路一段某大樓碰面。

    據悉，林男到場後先掏錢給該名女子，隨後雙方一陣魚水交歡，但辦完事後，林男動起歪腦筋，打算將所付的錢搶走，卻被該名女子發現，女子隨即喊「救命！」，此時闖入多名惡煞，將林員拳打腳踢一頓，並且強押上車，

    過程中，林男趁隙逃到200公尺外的加油站求救，但仍被該群惡煞追上，且強押上車載走，並拍下林男的自白影片，甚至上傳至警專學生群組，隨後將其丟包在桃園市龜山區文南路上，而林男返家後，母親見到他鼻青臉腫，立即向警方報案。

    據指出，專案小組警方擴大調閱監視器後鎖定嫌犯，兵分多路持拘票，將蔡姓嫌犯等7人帶回，將依妨害自由、傷害等罪嫌偵辦。

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