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    首頁　>　新北市

    溫泉業者標章過期卻對外營業！ 審計部揪新北市府管理缺失

    新北市擁有多處溫泉，是民眾泡湯、旅遊的好去處。（資料照，新北市政府觀光旅遊局提供）

    新北市擁有多處溫泉，是民眾泡湯、旅遊的好去處。（資料照，新北市政府觀光旅遊局提供）

    2024/09/17 21:40

    〔記者陳奕劭／新北報導〕中秋節過後，北部氣溫逐漸降低，泡溫泉成為吸引人的旅遊行程，但審計部卻指出，新北市部分業者的溫泉標章已過期，卻持續對外營業，而在新北市觀光旅遊網「冬日泡湯專區」發現逾7成業者未完整揭露資訊。

    新北市觀光旅遊局回應，未換發業者有2家停業、1家已換發，已對其餘3家違規的業者裁罰各1萬元；由於業者登載意願低，已於專區移除相關資訊，並在觀旅局行政資訊網公布。

    審計部調查報告指出，為了維護民眾泡湯權益，新北市有50家業者取得溫泉標章，而標章有3年有效期限，屆滿2個月前應向地方政府申請換發，屆滿未換發者，主管機關應在30日內通知業者繳回標章標識牌。但新北市部分溫泉業者持有過期標章，也未申請換發，卻持續取用溫泉對外營業，觀旅局未依法裁罰業者，也未輔導業者重新申請。

    審計部也指出，截至去年8月底，僅有14家業者在新北市觀光旅遊網「冬日泡湯專區」刊載，36家業者未在網站專區完整揭露基本資訊，比例多達7成，導致網站不利於遊客查詢，損害消費者權益。

    觀旅局回應，經查有6家溫泉業者逾期未換發標章，其中2家停止營業、一家已重新換章、其餘3家違規營業，已對業者依溫泉法第26條裁罰各1萬元；業者在「冬日泡湯專區」刊載意願不高，為了避免資訊不完整，已在專區網頁移除業者登載資訊，並於行政資訊網公布取得溫泉標章的業者資訊。

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