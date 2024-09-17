蘆洲剛完工人行道讓機車違停更嚴重 新北：將列重點拖吊路段

有民眾反映，復興路與忠孝路旁全新剛完工的人行道，似乎讓機車違停更寬敞舒適，影響市容景觀。（記者羅國嘉攝）

2024/09/17 15:50

〔記者羅國嘉／新北報導〕位於新北市蘆洲區的「蘆洲國小周邊人行及通學環境改善工程」仍持續作業，但有民眾反映，復興路與忠孝路旁全新剛完工的人行道，似乎讓機車違停更寬敞舒適，影響市容景觀。養護工程處、蘆洲警分局表示，由於工程還在施工中，有關機車停在人行道等問題，會請廠商注意工地管理，且此路段將加強違規取締，並列為重點拖吊路段。

據臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」發文，有網友表示，「蘆洲復興路全新完工的人行道，似乎讓機車違停更寬敞舒適了呢！店家的塑膠椅也直接放人行道上，不知道是不是怕行人走累了，提供愛心座椅？不過實在是不太美觀。」

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市議員顏蔚慈指出，蘆洲國小附近有廟口商圈並接連捷運三民高中站，是人車通行的交通熱點，但該路段由於整體人行道還未全段完成，用路人尚未習慣，會請主管機關先加強宣導再行取締。

顏蔚慈強調，過去道路設計不良，不只行人窒礙難行，汽機車也常常擠成一團，中央去年補助約3600萬元，希望新北市府落實全齡友善的人本交通，除了監督市府盡速於明年初完成工程，減少交通衝擊，更將要求市府應積極維護人行空間，有效營造友善交通城市。

養工處長鄭立輝指出，蘆洲國小周邊人行及通學環境改善工程，於今年3月底開工，預計明年1月中旬完工，由於目前該工程還在施工中，有關機車停在人行道等問題，會請廠商注意工地管理，必要時將請警察協助取締拖吊。

蘆洲警分局表示，經分局統計，今年1月1日至9月15日取締蘆洲區復興路違規停車計2351件，包含攔舉、逕舉、拖吊件數。為配合人行道整建改善工程陸續完成，上揭路段將加強違規取締，並列為重點拖吊路段，以維行人路權及交通秩序。

交通局停車營運科長許芫綺則說，由於該路段工程尚未完工，依據道路交通管理處罰條例，人行道禁止停放機車，後續該工程完工後，再辦理會勘評估是否增設相關告示牌面提醒駕駛人，提供用路人有更安全、更友善的人行空間。

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