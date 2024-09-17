全國科展高中生大顯身手 北大高中包辦首獎、第三名

胡芯綺（左）、陳宣云（中）、指導老師羅葳老師（右）參加科展獲得首獎肯定，學生與老師一同留念。（北大高中提供）

2024/09/17 14:45

〔記者陳奕劭／新北報導〕少年出英雄！新北市立北大高中學生參加第64屆全國科展，其中高二生胡芯綺、陳宣云參加工程學科組獲得全國首獎，高二生吳庭佑、李崇愷與劉景睿參加電腦與資訊學科組獲得全國第三名。得獎學生說，她們不只了解科學研究的艱辛，也知道團隊合作的重要。

胡芯綺與陳宣云參加全國科展─工程學科組，以「金屬離子萃取回收技術」主題獲得首獎，該技術不僅具有環境保護的潛力，還為資源有效利用提供實際應用價值，受到評審高度肯定。兩位學生表示，投入科展不僅了解科學研究的艱辛，也讓他們在實踐中理解了團隊合作和堅持不懈的重要性。

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吳庭佑、李崇愷與劉景睿參加全國科展─電腦與資訊學科組，開發「創新式混合演算法」獲得全國第三名，該技術應用於圖像修復，進一步提升對偽造圖像的識別能力，在演算法設計與圖像處理領域有其創意發想，指導老師黃冠閔也啟發學生，進行深度討論。

指導老師羅葳表示，透過研究與科展競賽的過程，學生們體悟到研究並不容易。從做實驗，在失敗中嘗試新的方法、整理實驗數據與作圖，到論證及報告撰寫與口頭發表等，全是用無數辛苦的夜晚與周末換來的，願做科展的經驗與精神，陪伴學生們度過人生中的一些高潮和低谷。

北大高中校長吳佳音表示，學校透過部定必修、專題課程及多元選修培養研究能力與創意思維，鼓勵學生將理論知識用於解決問題，推動學生參與各類科學競賽。

指導老師黃冠閔（圖左至右）、李崇凱、吳庭佑、劉景睿參加全國科展獲得全國第三名肯定，團隊快樂合影。（北大高中提供）

專心地布置展覽海報。他們全神貫注，細心調整每一個細節，為全國科展加分。（北大高中提供）

李崇凱（左）、劉景睿（右1）、吳庭佑（右2）參加全國科展，向新北培訓教授說明科展內容。（北大高中提供）

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