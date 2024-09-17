烤肉圖方便違停 遭警取締竟罵「XX娘」當場被壓制

監視器拍下陳男與警方爆發拉扯。（記者徐聖倫翻攝）

2024/09/17 13:25

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三重32歲陳姓男子昨參與烤肉活動，為圖方便將汽車違停在斑馬線上，警方派員前往取締，陳男見狀趕緊移車就罷，偏偏還對警方罵了句「XX娘」，又因酒意上頭與警方爆拉扯，警方當場以現行犯上銬逮捕。

中秋節至，又到了烤肉的時日，昨晚間近11時，三重區福德南路、和平街口有群人舉辦烤肉活動，但參與者的汽車一輛輛違停在大街上，造成其他用路人困擾，且離派出所不過百公尺，警方於是派員前往取締。

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眾人見狀紛紛小跑步出來移車，唯獨陳男邊走邊唸唸有詞，甚至對著員警辱罵三字經。員警聽到即刻回頭確認問「你罵什麼？」陳男非但不停唸，還與員警爆發拉扯，期間員警的密錄器被扯下，警方一通無奈，只能通報支援並祭出強制力將其上銬逮捕。

而且陳男一身酒氣，竟還想著要移車，警方無奈表示：「幸好他被逮捕，不然還得再吞一條公共危險罪。」警詢後，依妨害公務、公然侮辱等罪嫌，將陳男移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳男將汽車違停在斑馬線上。（記者徐聖倫翻攝）

陳男遭警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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