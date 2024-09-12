野柳假日活蟹市集9/14開市 限量活蟹福袋原價800賣399

圖為歷年市集現場販售活蟹畫面。（新北漁業處提供）

2024/09/12 20:10

〔記者董冠怡／新北報導〕秋天將至，也是萬里蟹肥美鮮甜的季節，新北市漁業及漁港事業管理處長簡明雄今天說，搭配萬里蟹盛產期，9月14日到11月24日，每週末都有野柳假日活蟹市集，14日（六）開幕當天上午11點半，在活蟹市集舉行萬里蟹福袋特賣會，2斤活蟹原價800元，特價399元，限量100份，開賣前20分鐘發放號碼牌。

除了萬里蟹福袋，萬里區漁會總幹事林慧玲指出，9月14日也有搭乘娛樂漁船體驗「捕蟹趣」活動，每梯次限40人，下午2點、3點各一場，共計兩梯次，提醒須帶有相片的證件供報關查驗。此外，「漁村漫慢遊」每梯次限額20人，同樣是在下午2點、3點，可到野柳保安宮前廣場免費報名參加，12點開放現場報名，藉由活動深入了解在地捕蟹過程及漁村文化。

漁業處補充，野柳假日活蟹市集為每週六、日上午10點到下午4點，屆時販售活蟹、石花凍及透抽、鳳螺等漁產。前往市集可搭國光客運1815、基隆客運862、1068在野柳站下車，步行約7分鐘；基隆客運953在港東站下車，步行3分鐘；台灣好行716（皇冠北海岸線）在野柳地質公園站下車，步行5分鐘。

漁業處說，自行開車者，可停放於野柳地質公園停車場及海洋世界停車場。

圖為先前參加「捕蟹趣」出航畫面。（新北漁業處提供）

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