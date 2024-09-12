新北企業精典獎 51企業、10女力獲獎

新北企業精典獎今天舉行頒獎典禮。（記者董冠怡攝）

2024/09/12 18:59

〔記者董冠怡／新北報導〕新北企業精典獎今天舉行頒獎典禮，51間企業獲獎並選出10位傑出女力。市長侯友宜致詞表示，全市有31.8萬家的公司行號及工商登記家數，其中公司數逾15萬家，有4萬7846間由女性負責經營，占比相當高達近3成2，女力是帶領企業往前走的重要力量，透過表揚肯定她們的付出，也期待更多企業領袖深耕在地。

侯友宜指出，新北市為了鼓勵公司行號深耕，提供便捷、快速且有效率的招商一條龍服務，協助解決產業遇到的問題；招商一條龍服務截至今年8月底，落實投資284件，投資金額超過5620億元，創造約9.9萬個就業機會，未來還會越來越多，不管是綠能、人工智慧或半導體，新北都有充足供應鏈及產業聚落，呼籲企業將營運總部、研發中心設在新北。

市府經濟發展局長盛筱蓉說，新北企業精典獎區分創新投資、多元服務、永續發展、世代傳承及寰宇國際五大企業類組，以及傑出女力個人類組，選出26家獲獎企業、10名傑出女力、25間優質潛力和潛力企業，另有5間精典非凡企業；希望藉由表揚女性典範鼓勵更多女性追求自我實踐。

10名傑出女力包含龍勝利開發有限公司總經理呂淑珍、廣運機械工程股份有限公司總座沈麗娟、仁大資訊股份有限公司董事長林士茵、百貿股份有限公司董座林能蕾、勤誠興業股份有限公司董座陳美琪、寰冠科技股份有限公司董座陳麗敏、吉標創意行銷有限公司董座黃麗綺、維喆禮坊股份有限公司總座葉安淇、金色三麥餐飲股份有限公司總座葉淑芬，以及天明製藥股份有限公司董座詹詠寧。

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