竹北市民眾活動中心停車場拚11月拿到使照

竹北市公所今年9月中下旬將舉辦解鎖公所的活動，活動日的停車問題成焦點。（記者黃美珠攝）

2024/09/12 15:23

〔記者黃美珠／新竹報導〕蓋了快4年的竹北市民眾活動中心綜合大樓，公所主任秘書陳家緯說，已爭取中央補助內部裝修經費，目前正申請使照階段，計畫今年11月順利取得使照後，隨即進行室內裝修工程，以明年8月啟用為目標努力。

由於市公所周邊停車不易，而市長鄭朝方卻又計畫要在9月22日當天，配合世界Parking Day潮流，把公所前的部分停車格轉作音樂、藝術展場使用，因此今天消息一出，立刻引起各界關注活動日如何消化來客停車？也連帶再度引起地方關切一蓋就是好幾年的民眾活動中心何時可以啟用？

鄭朝方說，922當天公所將租用竹北國小操場、地下停車場等，提供150輛到200輛的汽車停車。

陳家緯則說，民眾活動中心的停車場只有地下1樓，實際停車格數也僅有30多格。至於活動中心在市長鄭朝方上任後，為了終結活動中心停工1年的困境，積極爭取客家委員會的客庒創生計畫，也提出客庒生活行政園區計畫，爭取中央補助室內裝修工程費，目前已完成建照變更，預計11月取得使照後就將辦理室內裝修工程，明年8月可望啟用。

斥資2億多、花近4年拆除重建的新竹縣竹北市民眾活動中心綜合大樓，是在2020年10月、前任市長何淦銘以約1.9億元的經費發包拆除重建，原定要在何淦銘卸任前就完工重新啟用的，卻因後續不敵疫情影響、施工材料數量和設計不符等問題，歷經變更設計還衍生履約爭議等。

市長鄭朝方上任後把前述工程爭議送交公共工程委員會調解，並就跟包商達成共識部分辦理變更設計才得以加速推進。

鄭朝方說，目前規劃綜合大樓1、2樓將做圖書館，3、4樓為竹北市代表會。5樓調解會跟多媒體簡報室，6樓將作為竹北市民活動中心之竹義館、7樓則是可容納3、400人的竹北市民禮堂，地下1樓停車使用。

蓋了近4年的新竹縣竹北市民眾活動中心綜合大樓，公所表示今年11月拿到使照後就會進行內部裝修工程，拚明年8月啟用。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓（左淺色）和竹北市公所（右磚紅色）緊緊相挨著。（記者黃美珠攝）

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