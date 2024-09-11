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中秋賞月新玩法 搭台灣好行965一車暢遊九份、金瓜石

台灣好行965線啟航，一車暢遊雙北到九份。（圖由新北市觀旅局提供）

台灣好行965線啟航，一車暢遊雙北到九份。（圖由新北市觀旅局提供）

2024/09/11 16:48

〔記者陳奕劭／新北報導〕中秋節即將到來，新北市觀光旅遊局搭配台灣好行965九份金瓜石線，推出全新賞月路線，連結九份老街、黃金博物館、水湳洞十三層遺址等。搭配3套套票，最低只要399元，可獲得內含100元黃金山城悠遊卡和黃金礦工烤饅頭及紀念文創品。更多旅遊資訊可至新北市觀光旅遊網或臉書「新北旅客」或九份金瓜石線官網查詢。

觀旅局表示，為了讓遊客擁有最佳的賞月體驗，規劃一日遊建議行程。遊客可於早上搭乘965線抵達九份，漫步於老街，品嚐芋圓、魚丸、草仔粿等小吃。在九份老街茶樓悠閒時光，再前往九份昇平戲院打卡留念。下午可轉往金瓜石，參觀黃金博物館，了解台灣採金的歷史，傍晚時分，遊客可前往水湳洞欣賞十三層遺址，現已成為令人嘆為觀止的工業遺跡。

觀旅局推出了3種特別優惠套票，最低只要399元，可以獲得內含100元黃金山城悠遊卡和黃金礦工烤饅頭及紀念文創品，讓遊客在欣賞美景的同時，也能品嚐當地特色美食。

觀旅局長楊宗珉表示，台灣好行965九份金瓜石線連結九份、金瓜石、瑞芳老街等在地熱門景點，希望通過這條路線，讓更多人能深入體驗新北市的文化與自然生態，共度難忘的中秋佳節。

到金瓜石參觀黃金博物館，可了解台灣採金的歷史，亦可親自體驗淘金樂趣。（圖由新北觀旅局提供）

到金瓜石參觀黃金博物館，可了解台灣採金的歷史，亦可親自體驗淘金樂趣。（圖由新北觀旅局提供）

水湳洞十三層遺址曾經是金瓜石一帶最大的選煉廠，現已成為令人嘆為觀止的工業遺跡。（圖由新北市觀旅局提供）

水湳洞十三層遺址曾經是金瓜石一帶最大的選煉廠，現已成為令人嘆為觀止的工業遺跡。（圖由新北市觀旅局提供）

搭台灣好行965縣，可在九份基山老街欣賞皎潔明月與山城夜景交織的獨特景致。（圖由新北市觀旅局提供）

搭台灣好行965縣，可在九份基山老街欣賞皎潔明月與山城夜景交織的獨特景致。（圖由新北市觀旅局提供）

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