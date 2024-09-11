永和「幸福送暖 讓愛從頭 」敬老已22年 為900位長輩燙剪頭髮

97歲阿嬤陳菊妹（紅衣者）在活動會場跟著又唱又跳。（記者翁聿煌攝）

2024/09/11 11:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區婦女會、副議長陳鴻源服務處和曼都集團等46個贊助單位，今天在永和國父紀念館聯合舉辦「幸福送暖、讓愛從頭」重陽敬老義剪、義燙、義診活動，今年邁入第22年，期間除了2021年因疫情嚴峻而暫停一次外，可說是年年舉辦，老人家開心到場整理儀容，其中97歲的陳菊妹在場唱歌跳舞，展現十足活力。

敬老義剪義燙已有22年歷史，許多長輩每年都來報到，今天一早就有長輩在周邊排隊等待，今年共有900多位長輩參加，不僅阿嬤燙髮，也有阿公剪完要求燙小捲，果然愛美是人的天性。

永和區婦女會理事長劉世琪表示，重陽敬老義剪、義燙、義診活動可說是永和地區的年度盛事，現場除動員曼都集團300多位髮型設計師和助理外，穀保家商也在董事長蘇玫如的帶領下，出動美髮、美容科師生一起投入，為900多位長輩服務。

新北市副市長陳純敬和社會局副局長吳淑芳、永和區長莊茂坤代表市長侯友宜到場致意，陳純敬除了感謝婦女會及所有贊助單位持續22年來不變的愛心外，並表示為照顧好長輩，新北市推出許多友善政策。

陳純敬說，市府設立「里里銀髮俱樂部」，在全市1032個里中設有銀髮俱樂部，提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務與健康促進等服務，訂定「寓見幸福—補助公寓大廈辦理銀髮俱樂部先修班計畫」每年補助公寓大廈2萬元辦理8堂課程，讓長輩下樓就可以參加活動，也透過「老人共餐」建立了社群網，讓長者們在互動中形成陪伴與照顧關係。

永和婦女會主辦重陽敬老義剪義燙活動，由舞蹈老師帶領大家唱跳。（記者翁聿煌攝）

永和重陽敬老活動，由曼都髮型和穀保家商學生為長輩服務，把大家打扮得容光煥發。（記者翁聿煌攝）

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