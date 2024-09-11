朱立倫痛批京華城案 淪為「綠檢媒」一體辦案

國民黨主席朱立倫痛批京華城案，淪為「綠檢媒」一體辦案。（記者翁聿煌攝）

2024/09/11 11:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕民眾黨主席柯文哲涉及京華城案被收押，全國囑目，國民黨主席朱立倫今天赴新北市參加永和區婦女會重陽敬老活動，被問到京華城案，朱立倫痛批柯文哲案荒謬，已淪為「綠檢媒」一體的辦案手法，他呼籲檢方趕快查出是誰在洩漏偵辦案情，否則台灣民眾沒人會相信司法公平。

京華城案在偵辦期間不斷有媒體報導偵查內容，北檢說要查洩密被外界嘲諷是「球員兼裁判」，朱立倫說，國民黨的立場很清楚，第一個就是說勿枉勿縱，每一個民眾、每一位當事人，在司法面前一定是要講求程序正義、司法公平，但整個案子過程中最荒謬的、演給大家看的是台灣是「綠、檢、媒」在辦案，也就是民進黨、地檢署和調查站及廉政署、然後媒體在辦案。

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朱立倫說，如果是這樣的話，那台灣趕快來修法廢除「偵查不公開」，司法就由綠營來辦、媒體來辦，如果可以這樣「綠檢媒」一體來辦的話，誰會相信台灣的司法公平，誰會相信台灣程序正義，這才是最嚴重的事。

朱立倫呼籲，北檢不能只是說一說，應該要立刻辦出來，這些媒體在辦案的，消息來源從何而來？民進黨配合的人，他們的消息來源又在那裡？這些問題一定要徹底解決。

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