比特犬咬死流浪貓 新北三重飼主負傷還挨罰4.5萬

新北市三重區日前一名飼主因為進了公寓一樓，就把所養的比特犬嘴套解開，引發比特犬攻擊流浪貓致死的事件。（新北市動保處提供）

2024/09/11 10:48

〔記者黃子暘／新北報導〕比特犬已被農業部列入攻擊性犬隻，出入公共場所依法應佩戴不影響散熱的透氣口罩或裝籠，但新北市三重區日前一名飼主因為進了公寓一樓，就把所養的比特犬嘴套解開，引發比特犬攻擊流浪貓致死的事件，飼主為了阻止寵物也受傷，事件引發鄰居恐慌。新北市動物保護防疫處依法開罰當事飼主4萬5000元罰鍰。

動保處表示，附近民眾向動保處通報，這隻比特犬的飼主經常沒幫狗綁嘴套，日前發生咬死流浪貓的事件，動保處便約談飼主釐清案情，對方表示平常都有幫狗戴嘴套、繫繩，只是當天進入公寓後就把防護措施打開，不料狗跟附近的貓接觸後突然發起攻擊，飼主原本也想救貓，但比特犬力氣過大，飼主救不出貓，自己也被咬傷，動保處依據「動物保護法」第6跳、第20條第2項、第30條規定開罰，念在飼主是初犯，開罰4萬5000元。

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動保處指出，後續突擊稽查，犬隻嘴套已放門口，現在飼主帶比特犬外出時已不敢不幫狗戴嘴套；比特犬是強壯的犬種，若未善加控管，其攻擊性和威脅性可能會對周圍環境帶來嚴重的影響，農業部已將比特犬列入攻擊性犬隻，根據動保法第20條第2項規定，如攻擊性寵物出入公共場所未採取適當防護措施，可依同法第29條第1項第5款規定處3萬元以上15萬元以下罰鍰，若因過失使其他動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，依動保法第30條可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。

動保處呼籲，自2022年3月1日起，比特犬除了已完成登記備查的特定寵物繁殖業者，以及曾有飼養經驗並登記在案的飼主外，皆禁止飼養，符合資格的飼主也更要注意犬隻管理，外出遛狗須成年人伴同、繫牽繩及戴嘴套缺一不可。

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