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    首頁　>　新北市

    三重海砂屋陽台突崩塌砸傷人 都更處：不排除啟用代拆程序

    新北市都市更新處長林炳勲回應，已針對海砂屋提供完整協助機制及配套措施。（記者羅國嘉攝）

    新北市都市更新處長林炳勲回應，已針對海砂屋提供完整協助機制及配套措施。（記者羅國嘉攝）

    2024/09/10 17:07

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區永安北路一段一處民宅，昨（9）日因海砂屋造成4樓後陽台頂板崩落，大量混凝土塊砸向自家陽台砸傷婦人，都市更新處長林炳勲回應，已針對海砂屋提供完整協助機制及配套措施，同意比率已達9成以上，後經審議核定後仍有不同意戶，市府除協調外不排除啟用代拆程序，不遺餘力推動海砂屋都更進行，盡早完成重建，讓住戶重返安全無虞的家園。

    林炳勲指出，社區發現海砂屋狀況時，新北市都更推動辦公室就進入社區協助整合工作，於8月2日聯同永順里長許嘉陣共同至受災住戶家中訪視，相關都更審議也於8月15日完成第2次小組審議，目前修正計畫書圖中，都更處也將協助辦理聽證會程序，預計年底提送大會審議。

    林炳勲表示，工務局日前於8月29日會同技師至現場勘查，結果發現柱中度損壞、樑輕微損壞、版部分嚴重損壞，且海砂案件將提至市府內部海砂屋列管平台積極處理，市府秉持「居住安全刻不容緩，都市更新加速辦理」，除優先辦理排會事宜，也將視整體結構安全狀況啟動停用程序，都更程序已走入尾聲。

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