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    三重祖孫3死案 女婿殺人罪起訴

    新北市三重祖孫三代命案，檢方今日起訴嫌犯張泓毅。（資料照）

    新北市三重祖孫三代命案，檢方今日起訴嫌犯張泓毅。（資料照）

    2024/09/10 16:44

    〔記者王定傳／新北報導〕24歲男子張泓毅今年5月間，疑因感情不睦，涉殺害30歲陳姓妻子後，再殺死69歲岳母與3歲繼子，犯後，他不僅持岳母信用卡盜刷58萬餘元，用以網路交友、線上賭博，還故布疑陣找水族館人員到家中清洗魚缸，甚至還帶著岳母、妻子的愛犬逃亡，新北地檢署今依殺人、故意殺害兒童等罪嫌起訴張男，全案移審後，法院裁定張男羈押禁見3個月。

    檢警調查，張嫌與在酒店上班的妻子陳女，以及陳女母親、陳女之子，同住在新北市三重進安街某社區大樓內，怎料，今年4月30日晚間至5月1日凌晨，張嫌竟趁陳女熟睡時，涉嫌以枕頭及徒手勒頸方式，將陳女活活悶死，伴屍一晚，5月2日凌晨3時許，又到隔壁房間掐死熟睡中的岳母；同日下午5時許，他又以雙手及充電線，勒死繼子。

    檢警發現，張嫌犯案後，將3人屍體集中一室以「棉被覆屍」，期間仍與死者同處，不僅竊取盜取岳母的證件、存摺、信用卡、印章、玉製手鐲及項鍊，以及妻子的身分證、存摺、提款卡與印章，盜領岳母15萬元存款，還盜刷岳母的信用卡購買升級某包養交友網站VIP。

    檢警查出，張嫌甚至故布疑陣，5日下午找來水族館林姓員工到家中清魚缸，當時林男聞到臭味，張男辯稱是死魚，這名倒楣員工忍著惡臭清理完魚缸，事後還被警方懷疑是共犯。

    張嫌6日帶著岳母及妻子飼養的愛犬博美「糯米」展開逃亡，搭未登錄的白牌車，前往板橋車站搭高鐵逃亡到台中，到台中後，兩度變換藏身的出租套房，意圖製造斷點，期間還盜刷岳母信用卡，用以支付房租及線上賭博儲值金。

    當時因母親節將近，陳女的姊姊聯繫母親卻聯繫不上，11日前往家中尋人亦未獲，反而聞到屋內傳出臭味，趕緊報案；檢警獲報後，過濾監視器，17小時就在台中逮捕張嫌；檢方調查後依殺人、故意殺害兒童、行使偽造私文書及準私文書、詐欺取財、違反個資法起訴。

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