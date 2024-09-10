三重海砂屋陽台頂板崩落 混凝土砸傷婦人

新北市三重區永安北路一段一處民宅，昨日因海砂屋造成4樓後陽台頂板崩落，大量混凝土塊掉落陽台砸傷婦人。（記者羅國嘉攝）

2024/09/10 15:26

〔記者羅國嘉、吳仁捷／新北報導〕新北市三重區永安北路一段一處民宅，昨（9）日因海砂屋造成4樓後陽台頂板崩落，大量混凝土塊掉落陽台砸傷婦人。市議員彭佳芸和邱婷蔚邀工務局及土木技師到場勘查並作出回應。

工務局使用管理科股長陳世耀表示，該棟建物為地上5層樓鋼筋混凝土結構，共135戶。早在2022年，工務局已判定該建物屬於高氯離子鋼筋混凝土建築物，並達《新北市海砂屋重建自治條例》停用標準。今年8月29日，工務局會同專業技師公會進行現場勘查，發現該建物的柱中度損壞、樑輕微損壞、版部分嚴重損壞，經整體評估結果為建議持續列管；之後會依今日會勘結果再召集相關技師公會研商是否需停止使用。為求謹慎，同時一併檢視同巷3號3樓及1號1樓，查無明顯受損情形。

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技師梁敬順表示，由於陽台外接潮濕環境，海砂屋極易發生崩壞，建議持續列管，並進行都市更新來解決根本問題；陳世耀也補充，目前工務局對高氯離子建築物拆除後可以請領最高20萬元的補助。

黃婦兒子在臉書社團「三重蘆洲幫」發文指稱，他們住在4樓，5樓房東明知違法，仍加蓋6樓並對外出租，最終導致陽台承重不堪，發生坍塌，「如果母親再早幾步走進去，後果不堪設想，可能就會是一條人命。」

他還說，幾年前建管處的拆除大隊曾到場檢查，當時告知他們房屋狀況尚可，6樓的違建只能登記備查，無任何作為。如今，這起坍塌事故已嚴重威脅到住戶的安全，尤其是海砂屋的結構損壞嚴重無法修復，昨天再次聯絡市府尋求協助，卻被告知負責人外出，無法處理。

彭佳芸表示，該處民宅在1988年取得使用執照，該區域135戶早在2022年就已經判定為高氯離子鋼筋混凝土建物必須拆除重建的標準，在上個月中城鄉局才開完第2次專案小組會議，還沒等到審議完畢執行拆除就發生崩落的意外，這樣的海砂屋在三重蘆洲地區比比皆是，類似意外更是層出不窮，也讓住在老屋的市民百般無奈。

彭佳芸表示，該案2022年判定必須拆除重建後，依據本市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例，明訂所有權人必須在期限內停止使用及拆除，也賦予市府「得」命令所有權人停止使用的權力，但是往往因為整合、審議程序甚至市府提供的安置措施及租金補貼不足，市府只能明知危險仍任由市民繼續使用，導致意外不斷發生。這樣的法令空窗期必須趕緊補足，尤其在安置及租金補貼上更應該符合市民需求，否則類似意外事件發生只會更加頻繁。

彭佳芸說，該意外發生後消防局雖然於第一時間就到現場處理傷患，但是工務局、城鄉局卻沒有持續關心及協助後續事宜，顯見市府對於該類案件橫向聯繫不佳，市府是一體的，未來如有此類案件，消防局第一時間救護之後，應副知工務及城鄉局進行後續協助，而不是讓無助的市民只能在社群媒體求助。

邱婷蔚表示，工務局確認此公寓去年已鑑定為海砂屋，目前雖進入都更程序，但住戶仍有不同意戶，導致都更速度緩慢，希望市府在未完成都更前，協助住戶找出解決修繕的方法，讓住戶能有一個暫時安居的家。

針對此案都更進度，新北市府城鄉局表示，相關單位已和住戶溝通協調多次，8月15小組審議委員會已審議完成，預計於12月召開都更大會。（16:00更新）

新北市三重區永安北路一段一處民宅，昨日因海砂屋造成4樓後陽台頂板崩落，大量混凝土塊掉落陽台砸傷婦人。（記者羅國嘉攝）

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