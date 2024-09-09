抓到了！工地偷排泥水污染永和瓦磘溝 新北環保局要開罰

營建工地排放泥水於瓦磘溝，造成環境污染。（新北市社會局提供）

2024/09/09 19:52

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市環保局昨天（8日）接獲通報，發現永和區瓦磘溝排放泥水，經稽查員巡水路圖資溯源，查獲為上游百煇營造有限公司承攬的營建工地排放泥水，且該工地沉砂池未依規定頻率清理，依違反水污染防治法第18條項規定告發，最重可處新台幣600萬元以下罰鍰，現場已責令業者立即停止排放。

環保局表示，接獲民眾通報瓦磘溝疑似遭到廢水污染後，稽查員到場發現，瓦磘溝中出現泥水排放，隨即在200公尺不遠處發現有營建工地的逕流廢水放流口正流出大量泥水，因場內並無施作人員，稽查員聯絡該工地主任到場說明。

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陳姓主任表示，因前日發生豪大雨，工地內的沉砂池瞬間流入大量雨水及泥沙，導致泥沙溢流排出，但稽查員發現，沉砂池需每月清理，但業者7月底開工迄今，並無清理相關紀錄，依違反水污染防治法第18條依法告發，最重可處新台幣600萬元罰鍰，現場責令停止排放。

環保局強調，瓦磘溝為新北市重要排水路，將勤查重罰、決不寬待，今年迄今已查獲營建工地及油漆違規案共7件，呼籲業者勿心存僥倖，污染環境。民眾若有發現污染事件時，請即時利用1999市民服務專線報案並提供線索，將即時派員查處。

稽查員巡水路圖資溯源，查獲為上游百煇營造有限公司承攬的營建工地排放泥水。（新北市環保局提供）

民眾通報發現污染，稽查員現地採樣瓦磘溝受污染的水體。（新北市水利局提供）

民眾通報發現污染，稽查員勘查瓦磘溝污水排放情形。（新北市社會局提供）

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