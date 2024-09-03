受害+1！男童汐止追風奇幻島撞破頭賠償沒下文 業者回應了

新北媽媽反映，兒子8月於「追風奇幻島」汐止分店撿球時撞到樓梯，頭破流血送醫縫針。（投訴家長提供）

2024/09/03 21:14

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〔記者董冠怡／新北報導〕本報今天報導，台北市一名媽媽投訴，兒子8月28日在汐止iFG遠雄廣場內的遊樂場「追風奇幻島」分店玩耍受傷；新北市一名母親也反映，兒子8月於「追風奇幻島」汐止分店撿球時，撞到樓梯頭破流血大哭，送醫縫針，業者雖有承諾相關賠償，至今無下文。追風營運經理張先生回應，會持續和男童家屬聯繫商討後續事宜。

投訴媽媽指出，孩子8月11日由小姑陪同到汐止追風奇幻島遊玩，未料撿球時撞到樓梯，她質疑樓梯未做好防護措施，導致小孩受傷，孩子被救護車送往汐止國泰綜合醫院治療，8月21日接獲業者來電說明會有保險及相關賠償，但多日過去仍無消無息、店家電話打不通，希望能有一個暢通的聯繫管道，可以協助處理後續事宜。

投訴媽媽說，當時向店家反映遇到的狀況時，對方表示有做好安全措施，但兒子就是受傷了，雖然他走進的是當下時段還未開放的遊戲區，但並未與開放區域完全隔開、現場也未提醒小朋友不能過去，而且孩子因頭部側邊受傷，剃髮影響外觀、忍受傷口不適、睡覺會壓到而睡不好等，希望業者可以主動聯繫說明清楚處理方式，雙方好好坐下來討論合理賠償，重點是要一個尊重。

市府經濟發展局昨天派員到場稽查發現部分遊具重新裝設後，未完成檢驗及陳報主管機關備查即開放使用；部分五金零件和固定束帶有銳角外露；部分地墊、防護網破損等缺失，要求業者暫停營業改善，完成後須經發局同意才可再行開放；新北市個案已請業者再主動聯繫陳情民眾。iFG遠雄廣場也說，會再請業者妥善處理此事。

張先生說，因應這次（台北市個案）的情況，進行全面巡檢調整加強，持續和經發局對接聯繫，同時也說明公司遇到涉及醫療紀錄情況時的標準作業流程，包含請家長先備妥相關醫療單據，蒐集起來待治療結束後，再提供給業者，進一步由保險公司評估定奪，經手專員也有紀錄個案情形。

張先生說，就他了解，新北市個案是小朋友進入到未開放的區域撿球，不過之後會持續和家屬保持聯繫；至於民眾提到店家未接電話，這部分會再多加留意。

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